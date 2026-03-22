Le Pent félre akarják állítani, de kitart, fellebbez, és mindenképpen ringbe száll + videó

Miért kapott börtönbüntetést Marine Le Pen és mi lesz, ha a legnépszerűbb francia politikusként sem indulhat majd az elnökválasztáson? Független bírói döntés született vagy inkább politikai bosszú, kisstílű zsarolás eszköze lett az igazságszolgáltatás? – írták a videóhoz, melyben Le Pen kijelentette: harcol, fellebbez, és teljes bizonyossággal indul az elnökválasztáson.

Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb Fotó: AFP

A videóban Le Pen arról beszélt, hogy a bíróság is elismerte, hogy ez egy politikai döntés volt, hiszen az ítéletben megfogalmazott cél az volt, hogy megakadályozzák az indulását az elnökválasztáson. Kifejtette, hogy ez valójában a kezdetektől egy politikai ügy volt, mivel Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke indította.

És bár nyilvánvalóan tiszta a lelkiismeretünk, látjuk, hogy egyesek megpróbálják a jogot felhasználni arra, amit a választásokon nem tudnak, vagyis hogy eltávolítsanak minket.

Azt mondta, hogy harcol, fellebbez és győzni fog.

Indulni fogok az elnökválasztáson, ebben teljesen biztos vagyok

– szögezte le.