Le Pent félre akarják állítani, de kitart, fellebbez, és mindenképpen ringbe száll + videó

A Patrióta osztotta meg a Facebookon azt a videót, amely súlyos kérdéseket vet fel a francia demokrácia állapotával kapcsolatban. Vajon valóban független bírói döntés született, vagy inkább politikai leszámolás zajlik Marine Le Pen ellen? Sokan úgy látják, a patrióta politikust azért vették célkeresztbe, mert nem hajlandó beállni a fősodorba, ő pedig maga is arról beszélt: az ítélet célja az volt, hogy megakadályozzák indulását az elnökválasztáson – ennek ellenére kitart, fellebbez, és mindenképpen ringbe száll.

Sebők Barbara
2026. 03. 22. 6:12
Miért kapott börtönbüntetést Marine Le Pen és mi lesz, ha a legnépszerűbb francia politikusként sem indulhat majd az elnökválasztáson? Független bírói döntés született vagy inkább politikai bosszú, kisstílű zsarolás eszköze lett az igazságszolgáltatás? – írták a videóhoz, melyben Le Pen kijelentette: harcol, fellebbez, és teljes bizonyossággal indul az elnökválasztáson.

Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb
A videóban Le Pen arról beszélt, hogy a bíróság is elismerte, hogy ez egy politikai döntés volt, hiszen az ítéletben megfogalmazott cél az volt, hogy megakadályozzák az indulását az elnökválasztáson. Kifejtette, hogy ez valójában a kezdetektől egy politikai ügy volt, mivel Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke indította.

És bár nyilvánvalóan tiszta a lelkiismeretünk, látjuk, hogy egyesek megpróbálják a jogot felhasználni arra, amit a választásokon nem tudnak, vagyis hogy eltávolítsanak minket.

Azt mondta, hogy harcol, fellebbez és győzni fog.

Indulni fogok az elnökválasztáson, ebben teljesen biztos vagyok

– szögezte le.

Le Pent tavaly bűnösnek találták az Európai Parlament forrásainak elsikkasztásában a pártjával, a Nemzeti Tömörüléssel összefüggésben; a fellebbviteli eljárásban hozott ítélet július 7-én várható. Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ügyészek azt kérték, hogy Le Pent négy év börtönbüntetésre (ebből három év felfüggesztve) és százezer eurós pénzbírságra ítéljék. Franciaországban a rövidebb szabadságvesztéseket gyakran enyhítik, ami azt jelenti, hogy ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, Le Pen néhány hónaptól egy évig terjedő időt tölthetne házi őrizetben, bokapereccel. Le Pen azonban kijelentette, hogy ilyen körülmények között nem kampányolna.

Az elsőfokú ítélet értelmében a politikus nem vehet részt a következő elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján. Le Pen elmondta, hogy ő és Bardella a franciaországi önkormányzati választásokat követően kezdik meg a kampány előkészítését. Hozzátette, hogy akkor is aktív marad, ha nem indul – ugyanakkor nem kívánja mentorálni vagy háttérbe szorítani fiatal pártfogoltját. 

Az elsőfokú ítélet kihirdetése után Le Pen és szövetségesei – belföldön és külföldön egyaránt – bírálták az ítéletet hozó bírákat; Bardella azt állította, hogy a francia demokráciát „kivégezték”.

A párton belül igaz a tétel: „aki indul az elnökválasztáson, az a párt valódi vezetője.” Ezért nagy a jelentősége annak, ki áll majd rajthoz. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a bíróság végül nem zárja ki Le Pent, például olyan ítéletet hoz, amely 2027-re lehetővé teszi számára az indulást. A kialakult helyzetről részletesen beszélt lapunknak Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő.

Le Pen nem hajlandó beállni a fősodorba

Sokan úgy látják, a patrióta politikust azért vették célkeresztbe, mert nem hajlandó beállni a fősodorba. Egy másik videóban Le Pen arról is beszélt, hogy egyetlen feltétel sem teljesült ahhoz, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba. 

Ez nagyon rossz lépés lenne az európai országok és népek számára. Számomra megdöbbentő, ahogy az Európai Unió megpróbálja felgyorsítani ezt az eljárást

– szögezte le.

Mutatjuk a Le Pennel készült teljes interjút:

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

