Jordan Bardella: Marine Le Pen eltiltása a 2027-es elnökválasztástól aggasztó lenne a demokrácia számára

„A demokrácia feltételezi a nép szabad választását, akadályok és tisztességtelen lépések nélkül” – mondta Jordan Bardella év eleji sajtótájékoztatóján, egy nappal azelőtt, hogy megkezdődik Marine Le Pen és párttársainak fellebbviteli pere.
A párizsi büntetőbíróság márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a francia ellenzéki politikust és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért az általa fémjelezett Nemzeti Tömörülés a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Mellékbüntetésként 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen.
Az elsőfokú ítélet értelmében az 57 éves politikus nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján.
