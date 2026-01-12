Jordan Bardella: Marine Le Pen eltiltása a 2027-es elnökválasztástól aggasztó lenne a demokrácia számára

Az utóbbi években több, hűtlen kezelés miatt elítélt politikus esetében is alkalmazásra került. A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélte el, amiért 2004 és 2016 között „rendszert” hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki. Közülük 12-en és a párt fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen. A párizsi büntetőbíróság 3,2 millió euróban állapította meg az EP végső gazdasági kárát, miután levonta az 1,1 millió eurót, amelyet bár jogtalanul fizettek ki, de a vádlottak egy része már visszafizetett Brüsszelnek. Ahhoz, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson, felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség. A per február 12-ig tart, ítélethirdetés nyáron várható.

Borítókép: Jordan Bardella (Fotó: AFP)