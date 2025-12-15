Marine Le Pen ez év szeptemberében Hénin-Beaumontban több mint másfél ezer támogatójának beszélt, ahol világossá tette: a Nemzeti Tömörülés nem kíván több kompromisszumot kötni. Le Pen kemény üzenetet küldött.
Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb
A Nemzeti Tömörülés már a B-tervet építi Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint. A párt úgy látja, fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb.
A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint a francia politikai elit a felelős azért a „demokratikus és gazdasági összeomlásért”, amelynek az egyszerű állampolgárok a kárvallottjai. Le Pen jelezte: a jövőbeli miniszterelnök csak akkor számíthat támogatására, ha „valóban Franciaország érdekeit képviseli”.
A Le Monde a közelmúltban úgy fogalmazott: Le Pen „leleplezőként” pozicionálja magát, aki szerint ellenfelei titokban készülnek újabb megszorításokra.
Eközben a pártelnök, Jordan Bardella is hangsúlyozta lojalitását. Úgy fogalmazott: „mindig hűséges lesz Marine Le Penhez, akkor is, ha megakadályoznák az indulását”.
Marine Le Pen a párt jelöltje az Élysée-palotába a 2027-es elnökválasztáson. A jobboldali politikus azonban a fellebbezési tárgyalására vár, amely vagy elveszi, vagy fenntartja indulási lehetőségeit.
Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Marine Le Pen az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy követelje, hogy oldják fel a tilalmat, amely szerint öt évig nem indulhat választáson. Az ügy franciaországi tárgyalásai január 13. és február 12. között zajlanak, a döntés pedig várhatóan néhány hónappal később, 2026 nyarára várható, amely alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása.
A Nemzeti Tömörülés ideális forgatókönyve szerint Marine Le Pen lenne a köztársasági elnök, Jordan Bardella pedig a miniszterelnök. De a szerepek felcserélődhetnek Marine Le Pen azonnali eltiltási ítéletének kimenetelétől függően.
B-terv épül: Bardella előretolása
A jobboldali párt már készül az esetleges eltiltásra.
A Nemzeti Tömörülés elkezdte felépíteni a B-tervet, így Bardellát építik
– mondta lapunknak Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő.
A szakértő szerint a másodfokú bírói döntés akár a nyárra is csúszhat, amikor már túl késő lenne jelöltet váltani, ezért a Nemzeti Tömörülés most „nem taktikai, hanem stratégiai előkészületeket” hajt végre.
További Külföld híreink
Bardella elfogadtatásán dolgoznak
A szakértő hangsúlyozta:
A francia köztársasági elnöki pozíció egy paternalisztikus pozíció, és ebben az alig harmincéves Jordan Bardella hátrányból indul a kora miatt.
Emlékeztetett arra, hogy a 39 évesen hatalomra került Emmanuel Macront is „nagyon fiatalnak érezték”, és elnöksége elején külön tekintélyt kellett szereznie, például a hadseregben.
Jelenleg Bardella esetleges elnöki elfogadtatásán dolgozik a párt
– tette hozzá a szakértő.
Széles a bázis – de eltérő nézeteik vannak
A szakértő arra is rámutatott, hogy a Nemzeti Tömörülés szavazóbázisa rendkívül széles, a konzervatív neoliberálisoktól egészen az etatista gaulle-isták és a munkásosztály egy részéig terjed. Ennek egyik oka Le Pen és Bardella részben eltérő világnézete.
Eddig ez előny volt a Nemzeti Tömörülés számára, hogy a gazdaságpolitikában, az oroszokhoz, az amerikaiakhoz való viszonyban mást és mást gondolnak. Ezzel pedig többféle szavazóbázist is meg tudtak szólítani. Ha jelöltet váltanak, akkor is szükség lesz a pártépítéshez az ő kettősükre a továbbiakban is
– hangsúlyozta Soós Eszter Petronella.
Le Pen vagy Bardella: ki lesz a valódi vezető?
A párton belül igaz a tétel: „aki indul az elnökválasztáson, az a párt valódi vezetője.” Ezért nagy a jelentősége annak, ki áll majd rajthoz. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a bíróság végül nem zárja ki Le Pent, például olyan ítéletet hoz, amely 2027-re lehetővé teszi számára az indulást. A szakértő szerint az is elképzelhető, hogy ha a bíróság nem áll Marine Le Pen elnöki indulása útjába, akkor verseny alakul ki a lehetséges jelöltek között.
Ezért érdekes lesz megfigyelni, hogy a következő hónapokban melyikük áll a népszerűségi lista élére, illetve párton belül meg tudja-e előzni a fiatal Bardella a 15 éve építkező Marine Le Pent a köztársasági elnöki székért folytatott versenyben
– összegezte a szakértő.
További Külföld híreink
Borítókép: A francia trikolór az Élysée elnöki palota homlokzatán Párizsban (Fotó: AFP/Telmo Pinto)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között
Apa és fia követte el a brutális merényletet a sydney-i Bondi Beach-en, amelyben tizenhatan meghaltak és negyvenen megsérültek.
Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt
Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává.
Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait
A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.
Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben
Napi hírösszefoglaló.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között
Apa és fia követte el a brutális merényletet a sydney-i Bondi Beach-en, amelyben tizenhatan meghaltak és negyvenen megsérültek.
Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt
Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává.
Párizs súlyos döntést hozott, felrúgta saját hagyományait
A francia főváros vezetése gyakorlatilag elismerte: képtelen garantálni a közbiztonságot a saját utcáin.
Terrortámadások világszerte, csata készül Brüsszelben
Napi hírösszefoglaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!