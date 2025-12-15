Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb

A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint a francia politikai elit a felelős azért a „demokratikus és gazdasági összeomlásért”, amelynek az egyszerű állampolgárok a kárvallottjai. Le Pen jelezte: a jövőbeli miniszterelnök csak akkor számíthat támogatására, ha „valóban Franciaország érdekeit képviseli”.

A Le Monde a közelmúltban úgy fogalmazott: Le Pen „leleplezőként” pozicionálja magát, aki szerint ellenfelei titokban készülnek újabb megszorításokra.

Eközben a pártelnök, Jordan Bardella is hangsúlyozta lojalitását. Úgy fogalmazott: „mindig hűséges lesz Marine Le Penhez, akkor is, ha megakadályoznák az indulását”.

Marine Le Pen a párt jelöltje az Élysée-palotába a 2027-es elnökválasztáson. A jobboldali politikus azonban a fellebbezési tárgyalására vár, amely vagy elveszi, vagy fenntartja indulási lehetőségeit.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Marine Le Pen az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy követelje, hogy oldják fel a tilalmat, amely szerint öt évig nem indulhat választáson. Az ügy franciaországi tárgyalásai január 13. és február 12. között zajlanak, a döntés pedig várhatóan néhány hónappal később, 2026 nyarára várható, amely alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása.

A Nemzeti Tömörülés ideális forgatókönyve szerint Marine Le Pen lenne a köztársasági elnök, Jordan Bardella pedig a miniszterelnök. De a szerepek felcserélődhetnek Marine Le Pen azonnali eltiltási ítéletének kimenetelétől függően.

B-terv épül: Bardella előretolása

A jobboldali párt már készül az esetleges eltiltásra.

A Nemzeti Tömörülés elkezdte felépíteni a B-tervet, így Bardellát építik

– mondta lapunknak Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő.

A szakértő szerint a másodfokú bírói döntés akár a nyárra is csúszhat, amikor már túl késő lenne jelöltet váltani, ezért a Nemzeti Tömörülés most „nem taktikai, hanem stratégiai előkészületeket” hajt végre.