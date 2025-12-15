Le PenFranciaországBardellajobboldaleltiltás

Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb

A Nemzeti Tömörülés már a B-tervet építi Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint. A párt úgy látja, fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb.

Szabó István
2025. 12. 15. 5:17
A francia trikolór az Élysée elnöki palota homlokzatán Párizsban Fotó: Telmo Pinto Forrás: NurPhoto/AFP
Marine Le Pen ez év szeptemberében Hénin-Beaumontban több mint másfél ezer támogatójának beszélt, ahol világossá tette: a Nemzeti Tömörülés nem kíván több kompromisszumot kötni. Le Pen kemény üzenetet küldött.

Le Pen
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés parlamenti csoport elnöke beszédet mond (Fotó: AFP/Francois Lo Presti)

A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint a francia politikai elit a felelős azért a „demokratikus és gazdasági összeomlásért”, amelynek az egyszerű állampolgárok a kárvallottjai. Le Pen jelezte: a jövőbeli miniszterelnök csak akkor számíthat támogatására, ha „valóban Franciaország érdekeit képviseli”.

A Le Monde a közelmúltban úgy fogalmazott: Le Pen „leleplezőként” pozicionálja magát, aki szerint ellenfelei titokban készülnek újabb megszorításokra.

Eközben a pártelnök, Jordan Bardella is hangsúlyozta lojalitását. Úgy fogalmazott: „mindig hűséges lesz Marine Le Penhez, akkor is, ha megakadályoznák az indulását”.

Marine Le Pen a párt jelöltje az Élysée-palotába a 2027-es elnökválasztáson. A jobboldali politikus azonban a fellebbezési tárgyalására vár, amely vagy elveszi, vagy fenntartja indulási lehetőségeit.

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Marine Le Pen az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, hogy követelje, hogy oldják fel a tilalmat, amely szerint öt évig nem indulhat választáson. Az ügy franciaországi tárgyalásai január 13. és február 12. között zajlanak, a döntés pedig várhatóan néhány hónappal később, 2026 nyarára várható, amely alapvetően eldöntheti, hogyan alakul Marine Le Pen politikai pályafutása.

A Nemzeti Tömörülés ideális forgatókönyve szerint Marine Le Pen lenne a köztársasági elnök, Jordan Bardella pedig a miniszterelnök. De a szerepek felcserélődhetnek Marine Le Pen azonnali eltiltási ítéletének kimenetelétől függően.

B-terv épül: Bardella előretolása

A jobboldali párt már készül az esetleges eltiltásra.

A Nemzeti Tömörülés elkezdte felépíteni a B-tervet, így Bardellát építik

– mondta lapunknak Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő.

A szakértő szerint a másodfokú bírói döntés akár a nyárra is csúszhat, amikor már túl késő lenne jelöltet váltani, ezért a Nemzeti Tömörülés most „nem taktikai, hanem stratégiai előkészületeket” hajt végre.

Soós Eszter Petronella (Fotó: Milton Friedman Egyetem)

Bardella elfogadtatásán dolgoznak

A szakértő hangsúlyozta:

A francia köztársasági elnöki pozíció egy paternalisztikus pozíció, és ebben az alig harmincéves Jordan Bardella hátrányból indul a kora miatt.

Emlékeztetett arra, hogy a 39 évesen hatalomra került Emmanuel Macront is „nagyon fiatalnak érezték”, és elnöksége elején külön tekintélyt kellett szereznie, például a hadseregben.

Jelenleg Bardella esetleges elnöki elfogadtatásán dolgozik a párt

– tette hozzá a szakértő.

Széles a bázis – de eltérő nézeteik vannak

A szakértő arra is rámutatott, hogy a Nemzeti Tömörülés szavazóbázisa rendkívül széles, a konzervatív neoliberálisoktól egészen az etatista gaulle-isták és a munkásosztály egy részéig terjed. Ennek egyik oka Le Pen és Bardella részben eltérő világnézete.

Eddig ez előny volt a Nemzeti Tömörülés számára, hogy a gazdaságpolitikában, az oroszokhoz, az amerikaiakhoz való viszonyban mást és mást gondolnak. Ezzel pedig többféle szavazóbázist is meg tudtak szólítani. Ha jelöltet váltanak, akkor is szükség lesz a pártépítéshez az ő kettősükre a továbbiakban is

– hangsúlyozta Soós Eszter Petronella.

Jordan Bardella, President of Rassemblement National (RN), and Marine Le Pen, President of the party's parliamentary group, speak to the press after a meeting with the Prime Minister at Hotel de Matignon in Paris, France, on September 17, 2025. (Photo by Adnan Farzat/NurPhoto) (Photo by Adnan Farzat / NurPhoto via AFP)
Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke és Marine Le Pen, a párt parlamenti csoportjának elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Adnan Farzat)

Le Pen vagy Bardella: ki lesz a valódi vezető?

A párton belül igaz a tétel: „aki indul az elnökválasztáson, az a párt valódi vezetője.” Ezért nagy a jelentősége annak, ki áll majd rajthoz. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a bíróság végül nem zárja ki Le Pent, például olyan ítéletet hoz, amely 2027-re lehetővé teszi számára az indulást. A szakértő szerint az is elképzelhető, hogy ha a bíróság nem áll Marine Le Pen elnöki indulása útjába, akkor verseny alakul ki a lehetséges jelöltek között. 

Ezért érdekes lesz megfigyelni, hogy a következő hónapokban melyikük áll a népszerűségi lista élére, illetve párton belül meg tudja-e előzni a fiatal Bardella a 15 éve építkező Marine Le Pent a köztársasági elnöki székért folytatott versenyben

– összegezte a szakértő.

Borítókép: A francia trikolór az Élysée elnöki palota homlokzatán Párizsban (Fotó: AFP/Telmo Pinto)

