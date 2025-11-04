Legyen szó Jordan Bardelláról vagy Marine Le Penről, a Nemzeti Tömörülés képviselője továbbra is a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson, számolt be az Origo. A franciaországi Elabe intézet kutatása alapján Jean-Luc Mélenchon erősödött, miközben Bruno Retailleau pozíciója nem változott – írja a La Tribune.
Jobboldali siker kapujában Franciaország
A legújabb közvélemény-kutatások alapján Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje a 2027-es francia választáshoz közeledve messze megelőzte riválisait. Bár Marine Le Pen népszerűsége továbbra is jelentős, jogi akadályok miatt nem indulhat a választáson. A párt egyre nagyobb támogatást élvez, és már a nyugdíjasok mintegy harmadának bizalmát is elnyerte. Franciaországban a Nemzeti Tömörülés közelebb van a hatalomra kerüléshez, mint valaha.
Franciaország 2027
A legfrissebb elemzések szerint, ha most rendeznék meg a francia elnökválasztást, Jordan Bardella 35 és 37,5 százalék közötti támogatottságot szerezne. A Nemzeti Tömörülés elnöke az utóbbi időben erőre kapott, és mintegy ötszáz nappal a választás előtt már toronymagasan vezet a potenciális jelöltek mezőnyében. Marine Le Pen támogatottsága szintén magas, 34 százalékos, ám egy bírósági döntés értelmében öt évig nem indulhat el az elnökválasztáson.
Korábban írtunk róla, hogy mi a Nemzeti Tömörülés stratégiája: Le Pen frakcióvezetőként a köztársasági elnök szerepére pozícionálja magát, míg Jordan Bardella pártelnök logisztikai és végrehajtói szerepet kaphatna. A stratégiát azonban befolyásolja Le Pen egy büntetőügye, amely miatt elképzelhető, hogy nem indulhat a 2027-es választáson.
A Nemzeti Tömörülés kiemelkedő eredményét leginkább kivételes mozgósítási erejüknek tulajdonítják.
Bernard Sananes, az Elabe intézet elnöke rámutatott, hogy mindezt úgy érik el, hogy közben a jobboldali jelöltek támogatottságát nem gyengítik. Míg 2022-ben ez a politikai blokk 32–35 százaléknyi szavazatot szerzett, a legfrissebb adatok szerint már a 40 százalékot is túllépték. A párt folytatja a szavazóbázisának összefogását, és mára a nyugdíjasok mintegy harmadát is maga mellé állította – ez korábban a Nemzeti Tömörülés egyik legnagyobb gyengesége volt.
A felmérés másik lényeges következtetése, hogy Édouard Philippe számít a legnagyobb vesztesnek: áprilishoz viszonyítva 5 százalékpontot esett vissza, jelenleg 15,5 százalékon áll. Bár minden forgatókönyv szerint továbbra is második, és így a legesélyesebb arra, hogy bejusson az elnökválasztás második fordulójába, ez az eredmény számára intő jel.
Borítókép: Jordan Bardella és Marine Le Pen (Fotó: AFP)
Meghalt az Egyesült Államok volt alelnöke
Nyolcvannégy éves volt.
Halálos darázstámadás: több mint százszor csípték meg az apát és fiát a rovarok
Kórházba szállították őket, de néhány órával később mindketten meghaltak.
A finn elnök figyelmeztet: a világ új nukleáris korszakba lépett
Hangsúlyozta, hogy a békének és a szabadságnak mindig ára van.
Ukrajna Magyarország nélkül teljesen elsötétülne
Drámai az áramimport.
