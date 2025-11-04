Jobboldali siker kapujában Franciaország

Franciaország 2027

A legfrissebb elemzések szerint, ha most rendeznék meg a francia elnökválasztást, Jordan Bardella 35 és 37,5 százalék közötti támogatottságot szerezne. A Nemzeti Tömörülés elnöke az utóbbi időben erőre kapott, és mintegy ötszáz nappal a választás előtt már toronymagasan vezet a potenciális jelöltek mezőnyében. Marine Le Pen támogatottsága szintén magas, 34 százalékos, ám egy bírósági döntés értelmében öt évig nem indulhat el az elnökválasztáson.

Korábban írtunk róla, hogy mi a Nemzeti Tömörülés stratégiája: Le Pen frakcióvezetőként a köztársasági elnök szerepére pozícionálja magát, míg Jordan Bardella pártelnök logisztikai és végrehajtói szerepet kaphatna. A stratégiát azonban befolyásolja Le Pen egy büntetőügye, amely miatt elképzelhető, hogy nem indulhat a 2027-es választáson.

A Nemzeti Tömörülés kiemelkedő eredményét leginkább kivételes mozgósítási erejüknek tulajdonítják.

Bernard Sananes, az Elabe intézet elnöke rámutatott, hogy mindezt úgy érik el, hogy közben a jobboldali jelöltek támogatottságát nem gyengítik. Míg 2022-ben ez a politikai blokk 32–35 százaléknyi szavazatot szerzett, a legfrissebb adatok szerint már a 40 százalékot is túllépték. A párt folytatja a szavazóbázisának összefogását, és mára a nyugdíjasok mintegy harmadát is maga mellé állította – ez korábban a Nemzeti Tömörülés egyik legnagyobb gyengesége volt.