Először fogadott el a francia nemzetgyűlés határozatot a Nemzeti Tömörülés javaslatára

Először fogadott el a francia nemzetgyűlés határozatot a Marine Le Pen által fémjelzett, szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) javaslatára: a képviselők csütörtökön szimbolikus gesztusként megszavazták az 1968-as francia-algériai megállapodás elítélését kimondó javaslatot. A megállapodás felmondása a Nemzeti Tömörülés egyik legfontosabb követelése évek óta, így mindenképp szimbolikus erejű a döntés – írja a La Figaro.

A Nemzeti Tömörülés évek óta követelte a megállapodás felmondását

Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A nem kötelező érvényű szöveget a francia parlament alsóháza egyetlen szavazati többséggel fogadta el, a jobbközép Köztársaságiak és Emmanuel Macron államfő első kormányának miniszterelnöke, Édouard Philippe (2017-2020) centrista pártjának, a Horizontoknak a támogatásával.

A szavazáskor a baloldali frakciók képviselőinek többsége nem volt jelen a teremben.

Az Algéria és Franciaország között 1968-ban kötött megállapodás az algériai állampolgároknak könnyebb feltételeket biztosít a bevándorlásra, mint más országok állampolgárai számára. Franciaország a szerződést egykori gyarmatával hat évvel az algériai függetlenségi háború (1954-1962) befejezése után írta alá, amikor is Franciaországnak jelentős munkaerőre volt szüksége gazdaságának fejlesztéséhez.