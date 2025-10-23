békePatriótákPatrióták Európai Párt

A Patrióták Európáért pártcsalád vezetői a békét és a szuverenitás védelmét sürgetik

Az EU-tagállamok vezetőinek csütörtöki tanácskozása alkalmából a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői közös nyilatkozatban erősítették meg meggyőződésüket a kontinens jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdésekben, és Európa versenyképességének helyreállítását, a békét és a szuverenitás védelmét sürgették.

2025. 10. 23.
A Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozója Madridban, 2025. február 8-án. Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A nyilatkozatban elutasították az Európai Bizottság által erőltetett, túlzottan ideológiai alapú zöldátállást és a zöldmegállapodást. Valódi bürokráciacsökkentést követelnek a vállalkozásoknak, valamint az energiaárak drasztikus mérséklését Európában. 

A Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlése a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
A Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlése a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Ezek nélkül Európa versenyképessége nem állítható helyre

– húzták alá. A vezetők ellenzik az ETS2, azaz az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer egy kiterjesztett, második változatának bevezetését mert az véleményük szerint magasabb energiaárakat eredményezne a lakosság számára. Emellett elutasítják az olyan klímasemlegességi célokat, amelyek tovább gyengítenék a versenyképességet. Felszólították az uniós intézményeket, hogy még az év vége előtt terjesszenek elő olyan jogszabályi javaslatokat, amelyek kézzelfogható energiaár-csökkenést biztosítanak a polgároknak és a vállalatoknak. A közleményben üdvözölték a madridi nyilatkozatot, amely a jólét, a versenyképesség és a munkahelyek védelmét célozza. 

A Patrióták pártjainak vezetői megismételték ellenállásukat az elhibázott migrációs paktummal és annak végrehajtásával szemben. 

Hatékony határvédelmet és az EU területén jogellenesen tartózkodók gyors, eredményes visszatoloncolását követelték. A nyilatkozattal támogatják az innovatív megoldásokat is, például unión kívüli országokban létrehozandó platformokat az illegális migráció megállítására és a visszatérések felgyorsítására. A közleményben a vezetők támogatásukról biztosították Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a béke megteremtésére Ukrajnában, és üdvözölték annak lehetőségét, hogy Budapest lehet a jövőbeli béketárgyalások helyszíne. 

Ez történelmi esély a békére Európában. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie e folyamat támogatásáért, és nem szabad háborús retorikával akadályoznia azt

– fogalmaztak. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna uniós csatlakozása komoly aggodalmakat vet fel a tagállamok mezőgazdasági, munkaerőpiaci és biztonsági helyzetét illetően. Kiemelték elkötelezettségüket az uniós szerződésekben rögzített egyhangú döntéshozatal mellett, és követelték, hogy az uniós alapszerződéseket – különösen a koppenhágai kritériumokat – maradéktalanul tartsák tiszteletben. 

A közleményben gratuláltak a cseh Elégedetlen Polgárok Akciója pártnak a választásokon aratott fölényes győzelemhez, valamint a szintén Patrióta-tag Autósok pártnak, amely első alkalommal jutott be a cseh parlamentbe. 

Egyúttal teljes támogatásukról biztosították a holland Szabadságpártot és annak vezetőjét, Geert Wilderst az előttük álló jövő heti választásokon, mert véleményük szerint ez az egyetlen erő, amely képes fellépni a tömeges bevándorlás ellen. A Patrioták vezetői nyilatkozatukkal egyúttal megemlékeztek a magyar hősökről is, akik 1956. október 23-án a kommunista elnyomás ellen felkelve harcoltak nemzetük szabadságáért. 

Bátorságuk és áldozatuk örök emlékeztető arra, hogy a szuverenitás soha nem adottság, hanem olyan felelősség, amelyet mindig védeni kell

– zárták nyilatkozatukat.

