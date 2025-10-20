Törésvonalak a francia politikában: mi jön most?

Azonban a terv nem jött be, és a Macron-féle centrum nem szerzett többséget

2024 nyarán, az EP-választás estéjén Macron feloszlatta a nemzetgyűlést, részben abban a reményben, hogy a Nemzeti Tömörülés győzelme lehetővé tenné az ellenfél „elhasználását” a 2027-es következő elnökválasztásig. A centrumnak ez nem lett volna rossz forgatókönyv, de a párt már nem volt teljesen az irányítása alatt – fejtette ki az elemző.

Végül három nagy tömb alakult ki a nemzetgyűlésben, de egyiknek sincs abszolút többsége, és ezek a tömbök inkompatibilisek egymással. Nagy eltérések vannak a gazdaságpolitikában és bizonyos kulturális kérdésekben, ami folyamatos kormányzási nehézségeket eredményezett az elmúlt másfél évben. Emiatt bukott meg a Barnier- és a Bayrou-kormány, és hasonló problémák nehezítik Sébastien Lecornu munkáját is. Jelenleg költségvetési viták várhatók, elsősorban a szocialista párttal és a republikánusokkal, és egyelőre kérdéses, hogy a Lecornu-kormány képes lesz-e kihúzni 2027-ig.

Ebbe illeszkedik többek között a nyugdíjreform felfüggesztése is

– foglalta össze a szakértő. Az alapprobléma a 2022-es francia elnökválasztás után alapozódott meg és 2024-ben csúcsosodott ki az előre hozott nemzetgyűlési választás után, amikor egy szétszabdalt nemzetgyűlés jött létre.