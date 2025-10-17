Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Sébastien Lecornu francia miniszterelnök újbóli kinevezése után vasárnap este megalakult az új francia kormány. Csütörtökön, az Engedetlen Franciaország által benyújtott bizalmatlansági indítványok elbuktak. A javaslat 271 szavazatot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta. A kormány megbuktatásához legalább 289 szavazatra lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben. Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

Sok kihívás vár még a miniszterelnökre Franciaországban

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / POOL

A politikai instabilitás azonban továbbra sem szűnt meg teljesen, miután a 2026-as költségvetésről – amely jelentős megszorításokat tartalmaz – jövő pénteken kezdődő vita nagyon hevesnek ígérkezik az elnöki tábor és a két nagy ellenzéki tömb között a 2024-es előrehozott választások nyomán háromosztatúvá vált Nemzetgyűlésben. A parlament alsóházában 11 frakció működik, és egyik párt sem képes abszolút többséget szervezni maga köré. Az elnöki párt, a centristák és a jobbközép Köztársaságiak támogatják továbbra is a kisebbségi kormányt, a másik két tábor, a tavalyi választásokon élen végző, négy pártból álló baloldali szövetség és a Nemzeti Tömörülés pedig ellenzékben politizál.

Sébastien Lecornu kedden megerősítette, hogy nem kívánja érvényesíteni az alkotmány azon cikkét, amely lehetővé teszi törvények elfogadását a képviselők szavazata nélkül, nevezetesen a költségvetést illetően, kivéve ha egy bizalmatlansági indítvány megdönti a kormányt.

Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta – amióta a kormányoknak nincs abszolút többsége a Nemzetgyűlésben – valamennyi költségvetést parlamenti szavazás nélkül fogadták Franciaországban. Az előző kormányokat pedig a tervezett megszorítások miatt buktatta meg a Nemzetgyűlés: szeptemberben a 44 milliárd eurónyi megtakarítást előirányzó Francois Bayrou kabinetjét, azt megelőzően decemberben pedig Michel Barnier kormányát, miközben az ország adóssága eléri a 3300 milliárd eurót, ami meghaladja a GDP 115 százalékát.