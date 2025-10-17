Sébastien LecornuFranciaországMacronnyugdíjreform

Sok kihívás vár még a miniszterelnökre Franciaországban

A francia miniszterelnök, Sébastien Lecornu túlélte a két bizalmatlansági szavazást, amely a kormány megbuktatását célozta. Az első szavazás vártnál szorosabb eredménye a jövő évi költségvetés vitája előtt jelzi a kormány nehéz helyzetét. A túlélést részben a Szocialista Párt engedményeinek köszönheti, miközben a parlament továbbra is élesen megosztott. A következő hetekben a költségvetés elfogadtatása lesz a miniszterelnök egyik fő kihívása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 0:00
Macron ismét Lecornut nevezte ki kormányfővé Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Sébastien Lecornu francia miniszterelnök újbóli kinevezése után vasárnap este megalakult az új francia kormány. Csütörtökön, az Engedetlen Franciaország által benyújtott bizalmatlansági indítványok elbuktak. A javaslat 271 szavazatot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta. A kormány megbuktatásához legalább 289 szavazatra lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben. Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

Franciaország elnöke és miniszterelnöke
Sok kihívás vár még a miniszterelnökre Franciaországban
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / POOL

A politikai instabilitás azonban továbbra sem szűnt meg teljesen, miután a 2026-as költségvetésről – amely jelentős megszorításokat tartalmaz – jövő pénteken kezdődő vita nagyon hevesnek ígérkezik az elnöki tábor és a két nagy ellenzéki tömb között a 2024-es előrehozott választások nyomán háromosztatúvá vált Nemzetgyűlésben. A parlament alsóházában 11 frakció működik, és egyik párt sem képes abszolút többséget szervezni maga köré. Az elnöki párt, a centristák és a jobbközép Köztársaságiak támogatják továbbra is a kisebbségi kormányt, a másik két tábor, a tavalyi választásokon élen végző, négy pártból álló baloldali szövetség és a Nemzeti Tömörülés pedig ellenzékben politizál.

Sébastien Lecornu kedden megerősítette, hogy nem kívánja érvényesíteni az alkotmány azon cikkét, amely lehetővé teszi törvények elfogadását a képviselők szavazata nélkül, nevezetesen a költségvetést illetően, kivéve ha egy bizalmatlansági indítvány megdönti a kormányt.

Emmanuel Macron 2022-es újraválasztása óta – amióta a kormányoknak nincs abszolút többsége a Nemzetgyűlésben – valamennyi költségvetést parlamenti szavazás nélkül fogadták Franciaországban. Az előző kormányokat pedig a tervezett megszorítások miatt buktatta meg a Nemzetgyűlés: szeptemberben a 44 milliárd eurónyi megtakarítást előirányzó Francois Bayrou kabinetjét, azt megelőzően decemberben pedig Michel Barnier kormányát, miközben az ország adóssága eléri a 3300 milliárd eurót, ami meghaladja a GDP 115 százalékát.

Elemzők arra számítanak, hogy a miniszterelnök kompromisszumkészsége ütközhet az ellenzéki erők érdekeivel, amelyek elhúzhatják a költségvetési vitát a december 31-i határidőn túlra. Az sem egyértelmű, hogy mely pártokra számíthat a kormány a Nemzetgyűlésben. A nyugdíjreform felfüggesztése egyelőre csak ígéret a kormány részéről a baloldali szövetséghez tartozó szocialisták támogatásáért cserébe. A kormányfő csütörtökön jelezte, hogy novemberben benyújtja a parlamentnek a szöveget a felfüggesztés megszavazására, abban a reményben, hogy azt követően a szocialisták megszavazzák a kormány költségvetési tervezetének minden pontját. 

Ugyanakkor a többi ellenzéki párt még nem erősítette meg, hogy megszavazza a nyugdíjreform felfüggesztését, jóllehet ők is követelték azt, a kormánypártok pedig megosztottak a kérdésben. A nyugdíjreform Emmanuel Macron második ötéves ciklusának legemblematikusabb reformja és egyben jelképe. 

A nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre történő emelését előíró törvény ellen hónapokig tartó tömegtüntetések voltak az országban, s azóta is vitatják a szakszervezetek.

Az új kormány költségvetési tervezete mintegy 30 milliárd eurónyi megtakarítással számol jövőre, de a miniszterelnök jelezte, hogy a szöveget kiindulási alapnak tekinti, és nyitott a parlamenti vitára, mozgásteret engedve az eredetileg a GDP-arányosan 4,7 százalékra tervezett államháztartási hiányhoz képest. Franciaország azt vállalta, hogy 2029-re visszatér a 3 százalék alatti szintre, ami lehetővé tenné az államadósság stabilizálását 

Franciaország válságról válságra sodródott, mióta Macron tavalyi kockázatos előrehozott választási döntése következményeként nem született egyértelmű eredmény. A parlament továbbra is három blokk között oszlik: baloldal, szélsőjobb és centrum, egyértelmű többség nélkül – írja a The Guardian.

Borítókép: Macron ismét Lecornut nevezte ki kormányfővé (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.