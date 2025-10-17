háborúEmmanuel MacronMagyar Péter

Macron és Magyar Péter: két báb, egy kéz – Brüsszel diktál, a nép fizethet

A bérből és jövedelemből élők és a nyugdíjasok megsarcolása, vagyonadó bevezetése – csak néhány olyan megszorító intézkedés, amely a brutális mértékű államadóssággal küzdő francia kormány, valamint a Tisza Párt tervei között is szerepel. Az ukrajnai konfliktus kapcsán tett háborúpárti kijelentésekben is kísérteties a hasonlóság Emmanuel Macron kabinetje és Magyar Péterék között.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 11:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brutális mértékűre nőtt Franciaország államadóssága, amely az év elején elérte a 3300 milliárd eurót. Emmanuel Macron elnök kabinetjének csak a legsürgetőbb tűzoltáshoz kellett harmincmilliárd eurót találnia a csőd szélén tántorgó ország büdzséjében. A bejelentett tervek súlyos megszorításokat jelentenek, amelyek szinte minden társadalmi csoportot fájdalmasan érintenek. Így például Macronék befagyasztanák a nyugdíjakat, illetve eltörölnék a nyugdíjak tízszázalékos adójóváírását.

Párizs, 2025. szeptember 3. Emmanuel Macron francia elnök (j) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotánál 2025. szeptember 3-án, az Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban támogató nemzetközi koalíció párizsi tanácskozásának előestéjén. MTI/EPA pool/Teresa Suárez
Macron Zelenszkijjel is roppant bensőséges kapcsolatot ápol. Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

De a megszorító intézkedések az aktív korosztálynak is megnehezítenék az életét: a személyi jövedelemadóból származó bevételeket ugyancsak növelnék, miközben az szja-mentességre jogosultak körét szűkítenék. A gazdagok sem járnának jól a szintén bevezetendő a vagyonadóval. Az orvosi vizitdíjat már korábban a duplájára emelték, ráadásul a szakorvosi szolgáltatások esetében még magasabb díjakat szabtak idén nyáron, emellett a mostani tervek további emelésekkel kalkulálnak ezen a területen. A bioüzemanyagok adóemelése, valamint háromezer állami alkalmazott elbocsátása már csak hab a tortán.

A többletterhek megfizetését tehát a francia lakosságra hárítják, nem pedig a pénzügyi és vállalati szektorra. Ez a válságkezelésnek a nyugat-európai országokban bevett módja, ami szöges ellentétben áll a patrióta magyar kormány politikájával. Ráadásul a francia lakosság megsarcolását jelen esetben Brüsszel és a liberális elit háborúpárti elvárásai is tetézik. 

Ugyanis – utóbbinak megfelelően – a francia kabinet tervei között szerepel a hadigazdaságra átállás is az ukrán háború ürügyén. Ez ugyancsak összeegyeztethetetlen a magyar kabinet békepárti álláspontjával.

Macronék megszorító csomagja ugyanakkor feltűnő párhuzamokat mutat Magyar Péterék terveivel. Az elmúlt hetekben, hónapokban a Tisza Párt háza tájáról kiszivárgott elképzelések szerint szinte pontról pontra ugyanúgy sarcolnák meg a lakosságot, mint a balliberális francia kormányzat. 

A többi között progresszív adórendszert vezetnének be, ami brutális emelést jelentene már a közepes jövedelműeknek is, emellett radikálisan megvágnák a családokat segítő adókedvezményeket, miközben bevezetnék a vagyonadót, pont, ahogy a Szajna partján tervezik. A legfrissebben napvilágot látott elképzelésük szerint Magyarék még a nyugdíjasokat is megadóztatnák. Az ukrajnai háború kiterjesztésének sürgetésével ugyancsak hézagmentesen belesimulnak Brüsszel elvárásaiba. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu