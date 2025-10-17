Macron és Magyar Péter: két báb, egy kéz – Brüsszel diktál, a nép fizethet

Brutális mértékűre nőtt Franciaország államadóssága, amely az év elején elérte a 3300 milliárd eurót. Emmanuel Macron elnök kabinetjének csak a legsürgetőbb tűzoltáshoz kellett harmincmilliárd eurót találnia a csőd szélén tántorgó ország büdzséjében. A bejelentett tervek súlyos megszorításokat jelentenek, amelyek szinte minden társadalmi csoportot fájdalmasan érintenek. Így például Macronék befagyasztanák a nyugdíjakat, illetve eltörölnék a nyugdíjak tízszázalékos adójóváírását.

Macron Zelenszkijjel is roppant bensőséges kapcsolatot ápol. Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez

De a megszorító intézkedések az aktív korosztálynak is megnehezítenék az életét: a személyi jövedelemadóból származó bevételeket ugyancsak növelnék, miközben az szja-mentességre jogosultak körét szűkítenék. A gazdagok sem járnának jól a szintén bevezetendő a vagyonadóval. Az orvosi vizitdíjat már korábban a duplájára emelték, ráadásul a szakorvosi szolgáltatások esetében még magasabb díjakat szabtak idén nyáron, emellett a mostani tervek további emelésekkel kalkulálnak ezen a területen. A bioüzemanyagok adóemelése, valamint háromezer állami alkalmazott elbocsátása már csak hab a tortán.

A többletterhek megfizetését tehát a francia lakosságra hárítják, nem pedig a pénzügyi és vállalati szektorra. Ez a válságkezelésnek a nyugat-európai országokban bevett módja, ami szöges ellentétben áll a patrióta magyar kormány politikájával. Ráadásul a francia lakosság megsarcolását jelen esetben Brüsszel és a liberális elit háborúpárti elvárásai is tetézik.

Ugyanis – utóbbinak megfelelően – a francia kabinet tervei között szerepel a hadigazdaságra átállás is az ukrán háború ürügyén. Ez ugyancsak összeegyeztethetetlen a magyar kabinet békepárti álláspontjával.

Macronék megszorító csomagja ugyanakkor feltűnő párhuzamokat mutat Magyar Péterék terveivel. Az elmúlt hetekben, hónapokban a Tisza Párt háza tájáról kiszivárgott elképzelések szerint szinte pontról pontra ugyanúgy sarcolnák meg a lakosságot, mint a balliberális francia kormányzat.

A többi között progresszív adórendszert vezetnének be, ami brutális emelést jelentene már a közepes jövedelműeknek is, emellett radikálisan megvágnák a családokat segítő adókedvezményeket, miközben bevezetnék a vagyonadót, pont, ahogy a Szajna partján tervezik. A legfrissebben napvilágot látott elképzelésük szerint Magyarék még a nyugdíjasokat is megadóztatnák. Az ukrajnai háború kiterjesztésének sürgetésével ugyancsak hézagmentesen belesimulnak Brüsszel elvárásaiba.