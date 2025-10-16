Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Publicius IntézetTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter már megint kiakadt: nagyon nem tetszik neki a Fidesz erősödése + fotó

A Fidesz erősödéséről írt a Publicius Intézet, amit Magyar Péter ismét nem tudott szó nélkül hagyni. A baloldali közvélemény-kutató cég megállapítására gyorsan érkezett az elmaradhatatlan gúnyolódó komment.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 10. 16. 11:31
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter nem tudta elviselni, hogy a Publicius Intézet a Fidesz erősödését mutatta ki, a pártelnöktől ismét kommentben jött a támadás – hívta fel a figyelmet a Mandiner

A baloldali közvéleménykutató cég a Fidesz erősödéséről írt, a Tisza Párt elnöke ezt nem bírta szó nélkül hagyni (Forrás: Facebook/Mandiner)
A baloldali közvéleménykutató cég a Fidesz erősödéséről írt, a Tisza Párt elnöke ezt nem bírta szó nélkül hagyni (Forrás: Facebook/Mandiner)

A hírportál emlékeztetett, hogy még a baloldali közvéleménykutató-intézet felmérése szerint is a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban: a teljes népesség 27, a biztos szavazók 31, a biztosan szavazó pártválasztók 38 százaléka támogatja a kormányzó erőt, míg a Tisza Párt 32, 35, illetve 45 százalékon áll, tehát mindössze 5, 4 és 7 százalékponttal vezet a Publicus mérése szerint. 

Tehát a Fidesz szeptemberhez képest egy-két százalékkal javított. 

Az eredményeket a Telex is megosztotta Facebookon, Magyar Péter pedig hevesen kommentelt, gúnyoldóva azt írta, „Szerintem a DK igazából 50 százalék felett van”. 

Láthatóan  nem viselte jól, hogy az ellenzéki felmérés szerint is csökken pártja népszerűsége. 

Mint arról azonban a Magyar Nemzet is beszámolt, a pártelnök tagnap is alkotott a Facebookon. A 444.hu munkatársa elment Zalába, hogy megnézze, milyen Magyar Péter országjárása. A cikk miatt Magyar Péter ismét kommentben tombolt, ugyanis a balliberális hírportál azt írta, csak kiábrándult tiszást találtak, nem fideszeseket. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu