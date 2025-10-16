Magyar Péter már megint kiakadt: nagyon nem tetszik neki a Fidesz erősödése + fotó

Magyar Péter nem tudta elviselni, hogy a Publicius Intézet a Fidesz erősödését mutatta ki, a pártelnöktől ismét kommentben jött a támadás – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

A baloldali közvéleménykutató cég a Fidesz erősödéséről írt, a Tisza Párt elnöke ezt nem bírta szó nélkül hagyni (Forrás: Facebook/Mandiner)

A hírportál emlékeztetett, hogy még a baloldali közvéleménykutató-intézet felmérése szerint is a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban: a teljes népesség 27, a biztos szavazók 31, a biztosan szavazó pártválasztók 38 százaléka támogatja a kormányzó erőt, míg a Tisza Párt 32, 35, illetve 45 százalékon áll, tehát mindössze 5, 4 és 7 százalékponttal vezet a Publicus mérése szerint.

Tehát a Fidesz szeptemberhez képest egy-két százalékkal javított.

Az eredményeket a Telex is megosztotta Facebookon, Magyar Péter pedig hevesen kommentelt, gúnyoldóva azt írta, „Szerintem a DK igazából 50 százalék felett van”.

Láthatóan nem viselte jól, hogy az ellenzéki felmérés szerint is csökken pártja népszerűsége.

Mint arról azonban a Magyar Nemzet is beszámolt, a pártelnök tagnap is alkotott a Facebookon. A 444.hu munkatársa elment Zalába, hogy megnézze, milyen Magyar Péter országjárása. A cikk miatt Magyar Péter ismét kommentben tombolt, ugyanis a balliberális hírportál azt írta, csak kiábrándult tiszást találtak, nem fideszeseket. A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.