Egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre – mutatjuk a veszprémi drónfelvételt

„Magyar Péterre már a nagyvárosokban is egyre kevesebben kíváncsiak, amióta kiszivárogtak az adóemelési tervei. Az 56 ezres Veszprémben is csupán pár százan hallgatják, ezeknek is a nagy része máshonnan odautaztatott pártaktivista” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel.

Az elemző hozzátette, hogy nem a rendezvény kezdete előtt készült a kép, hiszen látszik kinagyítva, hogy már a színpadon áll Magyar Péter.

Mint megírtuk, szombaton Pápán is járt Magyar Péter. Ottani rendezvényét fél óra késéssel kezdte, de előadása közben kiderült, hogy azt sem tudja, merre jár. Beszédében ugyanis többször Győr-Moson Sopron vármegye lakóiként köszöntötte hallgatóságát, holott Pápa Veszprém vármegyében van. Egyébként ebben a városban mindössze százötvenen hallgatták a beszédét, többségük feltehetően ott is utaztatott pártaktivista lehetett.