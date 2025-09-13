Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Deák DánielTisza-adórendezvényMagyar Péter

Egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre – mutatjuk a veszprémi drónfelvételt

Az 56 ezres városban pár százan hallgatták meg a tiszás politikust.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 21:43
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péterre már a nagyvárosokban is egyre kevesebben kíváncsiak, amióta kiszivárogtak az adóemelési tervei. Az 56 ezres Veszprémben is csupán pár százan hallgatják, ezeknek is a nagy része máshonnan odautaztatott pártaktivista” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Deák Dániel.

Az elemző hozzátette, hogy nem a rendezvény kezdete előtt készült a kép, hiszen látszik kinagyítva, hogy már a színpadon áll Magyar Péter.

Mint megírtuk, szombaton Pápán is járt Magyar Péter. Ottani rendezvényét fél óra késéssel kezdte, de előadása közben kiderült, hogy azt sem tudja, merre jár. Beszédében ugyanis többször Győr-Moson Sopron vármegye lakóiként köszöntötte hallgatóságát, holott Pápa Veszprém vármegyében van. Egyébként ebben a városban mindössze százötvenen hallgatták a beszédét, többségük feltehetően ott is utaztatott pártaktivista lehetett.

Borítókép: Deák Dániel (Forrás: Facebook) 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu