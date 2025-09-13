Ruszin-Szendi RomuluszRTLMagyar Péter

Magyar Péter ismét hazudott, ezúttal Ruszin-Szendi lökdösődéséről + videó

A Tisza Párt elnökét még az RTL is számonkérte az eset miatt.

2025. 09. 13.
Fotó: M1 / YouTube
Magyar Péter ismét lehazudta a csillagos eget az égről – derül ki Deák Dániel Facebook-videójából.

A Deák által posztolt interjúrészletben Magyar Péter arról beszél, hogy a sajtó által vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően egymást megölelik a Tisza Párt elnöke szerint. Az eredeti felvételen ehhez képest egyáltalán nem látható, hogy az újságíró belenéz a telefonba, ahogyan a nevetgélés, és az ölelés sem.

Ruszin-Szendi Romulusz agresszív lökdösődése viszont igen.

Érdemes megjegyezni, hogy az eset kapcsán még a baloldali propagandatelevízió, az RTL is számonkérte Magyar Pétert. Az RTL Híradó arra volt kíváncsi, lesz-e következménye a történteknek.

