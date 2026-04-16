Franciaországemmanuel macronFrancois Hollande

Francia elnökválasztás: meglepő visszatérés írhatja át a versenyt

Váratlan politikai visszatérés borzolja a kedélyeket Franciaországban, miután Francois Hollande nyíltan bejelentette igényét korábbi hivatala iránt. A 2027-es francia elnökválasztást megcélzó szocialista politikus annak ellenére bízik a sikerben, hogy jelenlegi támogatottsága csupán töredéke a jobboldali riválisokénak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 16:36
Macron mentora egy interjúban tette egyértelművé 2027-es céljait Forrás: AFP
Emmanuel Macron mentora, a volt francia államfő, Francois Hollande visszetérésre készül. Bár a szocialista politikus támogatottsága a friss közvéleménykutatások szerint messze elmarad a jobboldali jelöltektől, egy hetilapnak adott interjúban egyértelművé tette, célja, hogy a 2027-es francia elnökválasztáson ismét elfoglalja az Élysée-palotát – számolt be róla az Origo a Brussels Signal cikkére hivatkozva.

Francois Hollande célja, hogy a 2027-es francia elnökválasztáson ismét elfoglalja az Élysée-palotát
Hollande 2012 és 2017 között töltötte be a francia államfői tisztséget, elnökségét rendkívül alacsony népszerűség jellemezte, ennek ellenére úgy véli, tapasztalata előnyt jelenthet a mostani, széttöredezett politikai térben. Macron egykori mentora 2016 végén érte el a mélypontot, miután Franciaországban súlyos munkanélküliség és biztonsági problémák merültek fel. Ez végül arra késztette, hogy lemondjon az újraválasztásról. Az interjúban nyíltan beszélt politikai ambícióiról, hogy újraindul az államfői posztért. 

Kijelentései ugyanakkor egy olyan időszakban hangzottak el, amikor a francia baloldalt és a Szocialista Pártot (PS) belső megosztottság jellemzi. A közvélemény-kutatások szerint csak a francia választók mintegy hat százaléka támogatná, ami jelentős lemaradást jelent más lehetséges jelöltekhez képest. A mezőnyt jelenleg a Nemzeti Tömörülés (RN) és annak vezetője, Jordan Bardella uralja, aki 35–38 százalékos támogatottságot élvez, ezzel messze megelőzi vetélytársait. Hollande emellett kizárta az együttműködés lehetőségét a radikális baloldali Engedetlen Franciaországgal (LFI) és élesen bírálta Jean-Luc Mélenchont, a párt vezetőjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
