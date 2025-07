Franciaországban fellázadtak a gazdák

Kényelmetlen helyzetben van a francia kormány

Bár az aláírásgyűjtés önmagában nem vonhatja vissza a törvényt, a mozgalom jelentős politikai nyomást gyakorol a francia kormányra és a törvényt támogató nagyobb gazdaszervezetekre, mint a FNSEA vagy a Jeunes Agriculteurs. A törvény ellen tiltakozó pártok, valamint egy kisebb gazdaszervezet is azt állítják, hogy a Duplomb-törvény a környezet és a lakosság egészsége szempontjából elfogadhatatlan. A törvényt jelenleg a Francia Alkotmánytanács is vizsgálja, amely akár részben meg is semmisítheti azt, ha alkotmányellenes elemeket talál benne.