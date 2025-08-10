repülésbalesettragédia

Tíz perccel a halálos repülőgép-tragédia előtt készült képet posztolt a 18 éves fiú édesapja

Tragédia rázta meg Aradot, miután szombaton egy kisrepülőgép lezuhant, ketten pedig életüket veszítették. Az egyikük egy 18 éves fiatal volt, akitől az apja most közösségi oldalán búcsúzott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 14:12
Fotó: ROLF VENNENBERND Forrás: DPA
Szombaton délben lezuhant egy kisrepülőgép a partiumi megyeszékhelyen, a fedélzetén lévő két ember meghalt. Az egyikük egy pilótakarrierről álmodó 18 éves fiú volt, akitől apja búcsúzott közösségi oldalán. 

repülő
Repülőgép-tragédia: az apa szerint fia minden vágya a repülés volt (Fotó: Getty Images North America/Ariana Drehsler)

Az eddigi információk alapján a fiú pilóta leckéket vett az egyébként rutinos Vlad Zgardautól. 

Nem sokkal a baleset előtt még egy képet is megosztott magáról, amelyen még közösen mosolyognak. Tíz perccel később már egyikük sem élt. 

A férfi bejegyzésében kiemelte: nem tudja, hogyan fogja folytatni az életét a fia nélkül.

A kisrepülő a Kronika Online információi szerint az Aradtól 25 kilométerre Világoson szállt fel, és az aradi repülőtéren kellett volna landolnia. Azt nem tudni, hogy miért zuhant le néhány kilométerrel a repülőtér előtt az aradi vagongyár udvarára. A hatóságok jelenleg nyomoznak az ügyben. A balesetet rendőrökből, ügyészekből és a román polgári légiközlekedési hatóság szakembereiből álló nyomozó csoportot fogja vizsgálni.

Borítókép: Egy repülő a magasban (Fotó: AFP)

