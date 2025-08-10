Tíz perccel a halálos repülőgép-tragédia előtt készült képet posztolt a 18 éves fiú édesapja

Szombaton délben lezuhant egy kisrepülőgép a partiumi megyeszékhelyen, a fedélzetén lévő két ember meghalt. Az egyikük egy pilótakarrierről álmodó 18 éves fiú volt, akitől apja búcsúzott közösségi oldalán.

Repülőgép-tragédia: az apa szerint fia minden vágya a repülés volt (Fotó: Getty Images North America/Ariana Drehsler)

Az eddigi információk alapján a fiú pilóta leckéket vett az egyébként rutinos Vlad Zgardautól.

Nem sokkal a baleset előtt még egy képet is megosztott magáról, amelyen még közösen mosolyognak. Tíz perccel később már egyikük sem élt.

A férfi bejegyzésében kiemelte: nem tudja, hogyan fogja folytatni az életét a fia nélkül.

A kisrepülő a Kronika Online információi szerint az Aradtól 25 kilométerre Világoson szállt fel, és az aradi repülőtéren kellett volna landolnia. Azt nem tudni, hogy miért zuhant le néhány kilométerrel a repülőtér előtt az aradi vagongyár udvarára. A hatóságok jelenleg nyomoznak az ügyben. A balesetet rendőrökből, ügyészekből és a román polgári légiközlekedési hatóság szakembereiből álló nyomozó csoportot fogja vizsgálni.

Borítókép: Egy repülő a magasban (Fotó: AFP)