Iszlamista hálózatokkal kerülhetett kapcsolatba a francia szélsőbaloldal

Pattanásig feszült a hangulat a francia Nemzetgyűlésben, ahol a politikai mozgalmak és az iszlamista hálózatok összefonódását vizsgáló bizottság hallgatta meg a francia baloldal legmeghatározóbb, egyben legmegosztóbb alakját, Jean-Luc Mélenchont. A szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise, LFI) alapítója védekezésében az állami szekularizmusra hivatkozott, amelyet mozgalma alapkövének nevezett, ugyanakkor éles támadást indított a bizottság és politikai ellenfelei ellen, inkvizítoroknak nevezve őket – számol be róla a Le Monde francia napilap.

Mélenchon magyarázkodni kényszerült az iszlamista befolyás vádja miatt (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mélenchon a meghallgatás során kategorikusan kijelentette: pártja „soha nem fogja elfogadni a vallási beszivárgást”. Elismerte ugyan az iszlamista fenyegetés létezését, de óva intve attól, hogy összemossák az iszlámot az iszlamizmussal, illetve az iszlamizmust a terrorizmussal. A politikus magabiztosan hivatkozott a titkosszolgálati jelentésekre, állítva, hogy a bizottság munkája már tisztázta mozgalmát.

Önök már rendelkeznek azokkal a dokumentumokkal, amelyek abszolút ártatlannak nyilvánítanak minket

– fogalmazott a szélsőbaloldali pártvezető, utalva arra, hogy a hírszerzési vezetők meghallgatása során nem merült fel közvetlen bizonyíték az LFI és az iszlamista szervezetek közötti szervezett kapcsolatra.