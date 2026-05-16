hantavírusWHOkommunikáció

A Covid-trauma komoly kommunikációs feladat elé állítja az egészségügyi szervezeteket

Az Atlanti-óceánon közlekedő Hondius luxushajón kialakult hantavírus-kitörés a Covid-járvány időszakát idéző reakciókat váltott ki a közösségi médiában és a lakosság körében. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus jelenlegi közegészségügyi kockázata alacsony, viszont a kommunikáció során kiemelt figyelmet fordítanak a pontos tájékoztatásra és a bizonytalanságok kezelésére is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 1:00
A Hondius luxushajó Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón kitört Andes-típusú hantavírusjárvány újra felszínre hozta a Covid-időszakból megmaradt traumákat és online pánikot. Ez komoly dilemmát jelentett az egészségügyi hatóságok számára: hogyan kommunikáljanak gyorsan és világosan egy olyan vírusról, amely nem új, és valószínűtlen, hogy világjárványt okozna, ugyanakkor továbbra is vannak vele kapcsolatban hiányos információk.

Fél tucat egészségügyi tisztviselő interjúkban beszélt arról, hogy igyekeznek tanulni a Covid-időszak hibáiból: a hantavírussal kapcsolatos tájékoztatást nagyobb empátiával próbálják átadni, miközben kezelik a bizonytalanságokat és fellépnek a téves információk ellen.

Gianfranco Spiteri, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ vészhelyzeti vezetője számolt be róla, hogy idejük számottevő részében arról értekeztek, miként kellene kommunikálni a víruskitöréssel kapcsolatos eseményeket.

Egy tanulmány szerint például 2020 és 2022 között az Európai Unió 27 tagállama közül 20-ban csökkent a közegészségügyi intézményekbe vetett bizalom.

Spiteri és a hantavírusjárvány kezelésének frontvonalában dolgozó más szakemberek arról beszéltek, hogy egyensúlyt kell teremteni aközött, hogy elmagyarázzák: miért számít súlyos globális egészségügyi eseménynek a helyzet, miközben megnyugtatják a nyilvánosságot arról, hogy a lakosságot érintő kockázat alacsony, és őszintén beszélnek azokról a nyitott kérdésekről is, amelyek egy olyan vírus körül merülnek fel, amely korábban csak ritkán terjedt emberről emberre.

A közösségi médiát áttekintve úgy tűnik, hogy erőfeszítéseikben további munkára lesz szükség, ugyanis sokan továbbra is aggódnak a lezárások, a társadalmi távolságtartás és a maszkviselés visszatérése miatt.

Gustavo Palacios, az Egyesült Államokbeli Mount Sinai Icahn Orvostudományi Iskola professzora és hantavírus-szakértő szerint perspektívaváltásra van szükség.

Mint rámutatott, egy járványkitörés jelentős közegészségügyi esemény lehet, amely figyelmet és intézkedéseket igényel, anélkül azonban, hogy világjárvánnyá válna.

Egyes internetes bejegyzések tévesen a hantavírust a Covidnál is nagyobb, fenyegető veszélyként mutatják be, vagy tudományos bizonyítékok nélkül olyan védekezési módszereket népszerűsítenek, mint az ivermektin nevű parazitaellenes gyógyszer, a D-vitamin és a cink alkalmazása. Emellett hamis összeesküvés-elméletek is terjednek – például, hogy a vírus a Pfizer-vakcina mellékhatása vagy egy megtévesztés, amelynek célja a gyógyszeripari vállalatok profitjának növelése.

Sander van der Linden, a Cambridge-i Egyetem pszichológiaprofesszora és a félretájékoztatás szakértője szerint a nyilvánosságnak nagyobb támogatásra van szüksége az információk értelmezésében, beleértve akár azt is, hogy előre megismertessék velük azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyekkel egy esetleges járvány idején találkozhatnak.

Több előkészítő munkát kell végeznünk ahhoz, hogy ellenállóbbá tegyük a társadalmat

– mondta.

A fertőzések során jelentett 11 hantavírusos esetből három halálesetet regisztráltak; valamennyien a Hondius hajó fedélzetén tartózkodtak. További több tucat utast megfigyelés alatt tartanak, miközben mintegy húsz országba térnek vissza. A tisztviselők szerint a Coviddal ellentétben a hantavírus terjedésének megfékezésére már léteznek bevett intézkedések. A vírustörzs évtizedek óta jelen van Argentína és Chile egyes területein, a hajóról származó minták pedig nem mutattak jelentős eltérést ettől a vírustól.
A WHO volt kommunikációs vezetője, Gabby Stern szerint sokat javult a járványügyi események közvetítésének minősége a lakosságnak: 

Határozottan látok előrelépést. Úgy tűnik, a közegészségügyi közösség fontos tanulságokat vont le, még ha nem is mindet

 – fogalmazott.
A WHO gyorsan igyekezett megnyugtatni a nyilvánosságot: rendszeres sajtótájékoztatókat tartott, figyelmeztetéseket adott ki, és a közösségi médiában kérdezz-felelek formájában lépett fel a félretájékoztatással szemben azóta, hogy május 3-án nyilvánosságra került a járványkitörés.

Borítókép: A Hondius luxushajó (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu