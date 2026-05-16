A Covid-trauma komoly kommunikációs feladat elé állítja az egészségügyi szervezeteket

Az Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón kitört Andes-típusú hantavírusjárvány újra felszínre hozta a Covid-időszakból megmaradt traumákat és online pánikot. Ez komoly dilemmát jelentett az egészségügyi hatóságok számára: hogyan kommunikáljanak gyorsan és világosan egy olyan vírusról, amely nem új, és valószínűtlen, hogy világjárványt okozna, ugyanakkor továbbra is vannak vele kapcsolatban hiányos információk.

Fél tucat egészségügyi tisztviselő interjúkban beszélt arról, hogy igyekeznek tanulni a Covid-időszak hibáiból: a hantavírussal kapcsolatos tájékoztatást nagyobb empátiával próbálják átadni, miközben kezelik a bizonytalanságokat és fellépnek a téves információk ellen.

Gianfranco Spiteri, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ vészhelyzeti vezetője számolt be róla, hogy idejük számottevő részében arról értekeztek, miként kellene kommunikálni a víruskitöréssel kapcsolatos eseményeket.

Egy tanulmány szerint például 2020 és 2022 között az Európai Unió 27 tagállama közül 20-ban csökkent a közegészségügyi intézményekbe vetett bizalom.

Spiteri és a hantavírusjárvány kezelésének frontvonalában dolgozó más szakemberek arról beszéltek, hogy egyensúlyt kell teremteni aközött, hogy elmagyarázzák: miért számít súlyos globális egészségügyi eseménynek a helyzet, miközben megnyugtatják a nyilvánosságot arról, hogy a lakosságot érintő kockázat alacsony, és őszintén beszélnek azokról a nyitott kérdésekről is, amelyek egy olyan vírus körül merülnek fel, amely korábban csak ritkán terjedt emberről emberre.

A közösségi médiát áttekintve úgy tűnik, hogy erőfeszítéseikben további munkára lesz szükség, ugyanis sokan továbbra is aggódnak a lezárások, a társadalmi távolságtartás és a maszkviselés visszatérése miatt.