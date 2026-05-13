utasskóciameghaltgyanú

Egy ember meghalt, 1700-an rekedtek egy óceánjárón vírusfertőzés gyanúja miatt

Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat-franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók között – közölték szerdán a francia egészségügyi hatóságok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 13. 16:44
illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A laborvizsgálatok folyamatban vannak annak felderítésére, hogy kimutatható-e a norovírus a betegek szervezetében. Az első tesztek nem mutatták ki a norovírust, de a bordeaux-i kórházban még további vizsgálatokat végeznek el. A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az embereket.

A hajón utazók között sok brit és ír állampolgár van. Az Ambition május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este között ki Bordeaux-ban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellene továbbhaladnia.

A hányásos-hasmenéses tünetek hétfőn jelentek meg legintenzívebben az utasok körében, amikor a hajó már Brestben volt. Az idős utas a francia városban történt kikötés előtt halt meg.

A regionális egészségügyi hatóság közleménye szerint nincs semmiféle arra utaló jel, hogy a Bordeaux-ban álló hajó betegeinek köze lenne a holland Hondius óceánjáróhoz, amelyen hantavírus-fertőzés jelent meg. Inkább azt gyanítják, hogy ételfertőzés lehet a gyomorinfluenza hátterében, amely ugyan könnyen terjed, de általában nem jár súlyos következményekkel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu