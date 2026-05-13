A laborvizsgálatok folyamatban vannak annak felderítésére, hogy kimutatható-e a norovírus a betegek szervezetében. Az első tesztek nem mutatták ki a norovírust, de a bordeaux-i kórházban még további vizsgálatokat végeznek el. A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az embereket.
Egy ember meghalt, 1700-an rekedtek egy óceánjárón vírusfertőzés gyanúja miatt
Több mint 1700 ember rekedt egy óceánjárón a délnyugat-franciaországi Bordeaux kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült annak gyanúja, hogy hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet a fedélzeten tartózkodók között – közölték szerdán a francia egészségügyi hatóságok.
A hajón utazók között sok brit és ír állampolgár van. Az Ambition május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este között ki Bordeaux-ban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellene továbbhaladnia.
A hányásos-hasmenéses tünetek hétfőn jelentek meg legintenzívebben az utasok körében, amikor a hajó már Brestben volt. Az idős utas a francia városban történt kikötés előtt halt meg.
A regionális egészségügyi hatóság közleménye szerint nincs semmiféle arra utaló jel, hogy a Bordeaux-ban álló hajó betegeinek köze lenne a holland Hondius óceánjáróhoz, amelyen hantavírus-fertőzés jelent meg. Inkább azt gyanítják, hogy ételfertőzés lehet a gyomorinfluenza hátterében, amely ugyan könnyen terjed, de általában nem jár súlyos következményekkel.
