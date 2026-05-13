Hivatalos: megtévesztette a vásárlókat a Milka gyártója

A Mondelez már vizsgálja a bírósági ítéletet.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters, Portfolio2026. 05. 13. 16:05
illusztráció Fotó: Zetovics Márió
A pert egy fogyasztóvédelmi szervezet indította a vállalat ellen – írja a Reuters cikke alapján a Portfolio. A bíróság rögzítette azt is, hogy a termék csomagolása által keltett vizuális benyomás nem felel meg a tényleges nettó tömegnek. A Mondelez egyébként a tavalyi év elején csökkentette a termék súlyát, tehát nagyjából másfél évig forgalmazták a megtévesztő csomagolású Milka csokikat, arról azonban nincs hír, hogy emiatt tervezik-e kárpótolni a vásárlókat. 

Az eljáró bíróság közölte, a csomagoláson közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását, és annak négy hónapon át szerepelnie kellett volna a csokipapíron, hogy a fogyasztók egyértelműen értesüljenek róla. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vállalatnak egy hónapja van fellebbezést beadni. A Mondelez képviselője egyelőre annyit közölt, hogy részletesen megvizsgálják a döntést. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
