Hivatalos: megtévesztette a vásárlókat a Milka gyártója

A pert egy fogyasztóvédelmi szervezet indította a vállalat ellen – írja a Reuters cikke alapján a Portfolio. A bíróság rögzítette azt is, hogy a termék csomagolása által keltett vizuális benyomás nem felel meg a tényleges nettó tömegnek. A Mondelez egyébként a tavalyi év elején csökkentette a termék súlyát, tehát nagyjából másfél évig forgalmazták a megtévesztő csomagolású Milka csokikat, arról azonban nincs hír, hogy emiatt tervezik-e kárpótolni a vásárlókat.
További Gazdaság híreink
Az eljáró bíróság közölte, a csomagoláson közérthetően és jól láthatóan fel kellett volna tüntetni a mennyiség megváltozását, és annak négy hónapon át szerepelnie kellett volna a csokipapíron, hogy a fogyasztók egyértelműen értesüljenek róla. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a vállalatnak egy hónapja van fellebbezést beadni. A Mondelez képviselője egyelőre annyit közölt, hogy részletesen megvizsgálják a döntést.
További Gazdaság híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!