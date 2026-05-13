Az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint – amelynek túlnyomó része a hatósági lefoglalás útján megtérült –, míg társai esetében 176 ezer forint, amely nem térült meg. A bíróság sikkasztás miatt az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre, a negyed- és ötödrendű vádlottat pedig személyenként 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.
Azt gondolták a munkások, hogy úgysem tudja a főnök, mennyi anyag fogyott az építkezésen, nem is tévedtek
Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság öt építőipari dolgozót – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.
A közlemény szerint a bíróság a másod- és harmadrendű terheltet pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, őket 1 év, illetve 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, a végrehajtást mindkettőjük esetében 1 év próbaidőre felfüggesztve. Az első-, a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottakkal szemben vagyonelkobzást is elrendeltek.
