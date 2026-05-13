miskolci törvényszékforintanyagnegyed

Azt gondolták a munkások, hogy úgysem tudja a főnök, mennyi anyag fogyott az építkezésen, nem is tévedtek

Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság öt építőipari dolgozót – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 13. 15:24
illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint – amelynek túlnyomó része a hatósági lefoglalás útján megtérült –, míg társai esetében 176 ezer forint, amely nem térült meg. A bíróság sikkasztás miatt az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre, a negyed- és ötödrendű vádlottat pedig személyenként 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A közlemény szerint a bíróság a másod- és harmadrendű terheltet pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, őket 1 év, illetve 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, a végrehajtást mindkettőjük esetében 1 év próbaidőre felfüggesztve. Az első-, a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottakkal szemben vagyonelkobzást is elrendeltek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu