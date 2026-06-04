A huge event at the St. Petersburg International Economic Forum: the innovative Lada Niva Legend was unveiled. The SUV has received a new steering wheel with an airbag, a modern infotainment system with a large display, and a redesigned center console. The main technical upgrade… pic.twitter.com/I7v8cBDwpG— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) June 3, 2026
Meglepő műszerfallal újult meg a közel 50 éve gyártott Lada Niva
Már légzsákos az orosz terepjáró, a motort erősebbre cserélték, és hatásos védelmet kap a rozsdásodás ellen.
2026. 06. 04. 12:41
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!