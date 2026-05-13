Szívszaggató üzenetet küldött az aggódó édesanya, aki arra kér, hogy aki látta a 16 éves Stefit, segítsen

Közölte azt is, hogy a rendőrségen bejelentést tettek az elűnésről. Arra kért továbbá, hogy aki tud valamit arról, hogy merre lehet Stefi, vagy bármilyen információja van róla, az jelezze a rendőrség felé, vagy neki.

Nagyon aggódunk érte és nagyon várjuk haza!

– írta az aggódó édesanya. Közben a körözést a rendőrség is kiadta. Írnak arról is, hogy az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, hosszú barna hajú. Különös ismertetőjegye, hogy ajakpiercinget visel. Eltűnésekor fekete hosszú szoknyát, fekete-fehér mintás sportcipőt és fekete műbőr dzsekit viselt.