Budai Gyula: Elítélt drogossal dolgozik együtt Magyar Péter + videó

Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek – hívta fel a figyelmet Budai Gyula a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője ezért azt a kérdés tette fel, hogy erről van-e tudomása a Tisza Párt elnökének.

Fotó: Facebook

Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott?

– hangsúlyozta Budai Gyula. Hozzátette: ő csak kérdezi.

Ha erről tudott Magyar Péter, akkor ezek szerint mindezzel nincsen problémája. Az, hogy kollégájának büntetett előélete morálisan nem zavarja, az nem lehet véletlen, hiszen a Tisza-vezér maga is tett már olyan dolgot, ami miatt a bíróság elé kerülne, ha nem tartanák a brüsszeli főnökei a mentelmi jogát.

De elég csak arra gondolni, hogy Magyar Péter egyik legfontosabb embere – feltehetően teljesen törvénytelenül – egy fegyverrel az oldalán jár a lakossági fórumokra. Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy többször is egy fegyverrel az oldalán ment a követőik közé, ráadásul mindezt még a baloldali pártelnök is elismerte.