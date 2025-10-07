Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

Magyar PéterTisza Pártbűnöző

Budai Gyula: Elítélt drogossal dolgozik együtt Magyar Péter + videó

A Tisza Párt elnökének embere egy évet töltött börtönben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 12:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter személyi videósa elítélt bűnöző, akit kábítószer-birtoklás miatt egy év börtönbüntetésre ítéltek – hívta fel a figyelmet Budai Gyula a közösségi oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője ezért azt a kérdés tette fel, hogy erről van-e tudomása a Tisza Párt elnökének.

A Tisza Párt vezére és közeli embere, Radnai Márk (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

Vajon Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének van tudomása arról, hogy Országh Kornél, aki a személyi videósa, kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év börtönbüntetést kapott?

– hangsúlyozta Budai Gyula. Hozzátette: ő csak kérdezi.

Ha erről tudott Magyar Péter, akkor ezek szerint mindezzel nincsen problémája. Az, hogy kollégájának büntetett előélete morálisan nem zavarja, az nem lehet véletlen, hiszen a Tisza-vezér maga is tett már olyan dolgot, ami miatt a bíróság elé kerülne, ha nem tartanák a brüsszeli főnökei a mentelmi jogát.

De elég csak arra gondolni, hogy Magyar Péter egyik legfontosabb embere – feltehetően teljesen törvénytelenül – egy fegyverrel az oldalán jár a lakossági fórumokra. Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy többször is egy fegyverrel az oldalán ment a követőik közé, ráadásul mindezt még a baloldali pártelnök is elismerte.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu