Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártpisztolyMagyar Péter

Pisztollyal az oldalán szidja a nyugdíjasokat Ruszin-Szendi Romulusz

A Tisza Pártnál lenézik az időseket. Ezt nemcsak a baloldali párt elnöke, de az egyik legfontosabb embere is bebizonyította.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 09. 23. 20:29
Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot. Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Magyar Péter pártjának nyugdíjasokra vonatkozó programjának alapja az, ahogy a baloldali pártban gondolkodnak valójában az idősekről. Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon – pisztollyal az oldalán – elképesztően cinikus módon idős állománynak nevezte a nyugdíjasokat, és lenézően azt mondta róluk, hogy nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával – írja az Ellenpont.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs

Ruszin-Szendi Romulusz szavai jól mutatják, hogy a tiszások lenézik, butának tartják az időseket. Magyar Péter tanácsadója mint az állatokról idős állományról beszél, akik érvelése szerint nem tudnak gondolkodni, mivel meg vannak fertőzve a propagandával.

Ezért szólítjuk meg ugye a fiatalokat, mert ugye sajnos az idős állomány van megfertőzve, főleg ezzel a propagandával, mert ott az M1 meg a Kossuth rádió

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz. Magyar Péter embere ezzel világossá tette, hogy a Tisza Pártot nem érdeklik az idősek.

Ez a nyugdíjasokat lenéző gondolkodás nemcsak Ruszin-Szendi mondataiból, hanem Raskó György és Magyar Péter korábbi elszólásaiból is kitűnik. A Tisza Párt mezőgazdasági tanácsadója például arról beszélt, hogy a Tiszának kedvez, ha sok idős ember meghal a következő választásig. A pártelnök pedig nyugdíjaskommandóról értekezett.

De Magyar Péter a közelmúltban is bemutatta, hogy fékezhetetlen, ugyanis az egyik rendezvényén már idős emberekkel ordibált.

 

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Képernyőkép)

