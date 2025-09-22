Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Nagyot fordult a világ a baloldali sajtóval

Messzire jutottak a „vesetájon hullámot vető dzsekitől” a fegyverviselés által kiváltott szörnyülködésig.

2025. 09. 22.
– Nagyon fordult a világ a 444-esekkel – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: a múlt héten még azt mondták, hogy csak a ruhája gyűrődött meg, most azonban már máshogy beszéltek Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről.

Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni lakossági fórumot tartani. Tehát, hogy tényleg ijesztő. Mi a francnak visz magával maroklőfegyvert valaki egy lakossági fórumra?

– vetődött fel a kérdés a baloldali portál egyik podcastjében, ahol az egyik műsorvezető elmondta: „értem, hogy van neki önvédelmi fegyvere, de tényleg egy elképesztő baromságnak tűnik fegyverrel császkálni emberek között“.

A hirtelen tónusváltás nem lehet véletlen, hiszen – ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla – Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is beismerte, hogy utóbbinál fegyver volt egy lakossági fórumon. A történtek nemcsak a Tisza Pártnak nagyon kínosak, hanem a politikai formációt egy ideje nyíltan támogató balliberális sajtónak is, hiszen a beismerés előtt a 444-en egy Ruszin-Szendi Romuluszt mentegető cikk jelent meg, amelynek szerzője úgy fogalmazott: „bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik. Annyit látni, hogy

Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet. Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen.


Megszólalt a Ruszin-Szendi Romulusz által lökdösött riporter + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

