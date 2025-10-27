Ukrán nácikkal állhat kapcsolatban a Tisza Párt applikációjának fejlesztője

A Tisza Párt applikációjának adatszivárgási botránya kapcsán derült ki október elején, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza világ nevű alkalmazás fejlesztésén. Emlékezetes, az adatszivárgási incidens során 18 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ismeretlenek kezébe, amelyeket aztán rövid időre nyilvánosan elérhető módon közzétettek az interneten. A listában megjelenő személyek közül többen magukra ismertek, mikor a nyilvános listák alapján újságírók keresték meg az érintetteket, igazolandó az adatok eredetiségét.

Dmitro Kocjubailo „Da Vinci” (Forrás: Ellenpont)

Az adatszivárgás következtében kiderült, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt. A cég igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának.

Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA – egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Összehozzák a fejlesztőket, gyártókat és harcoló egységeket annak érdekében, hogy biztosítsák az életmentő technológiák gyors bevezetését. Emellett feladataik közé tartozik a védelmi robotikai projektek pénzügyi támogatása és együttműködés a gyártókkal, nemzetközi partnerekkel és kutatóintézetekkel. Továbbá elősegítik a jogi és szabályozási keretek módosítását a technológiák ukrajnai gyorsított bevezetése érdekében.

Kocjubailo egysége, a Da Vinci Farkasai (Forrás: Ellenpont)

Az Ellenpont megtudta, az Alapítvány szoros partnerséget ápol a „Da Vinci Farkasai” zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Da Vinci Farkasai, a keményvonalas nácik

2014 júliusában a Jobb Szektor nevű soviniszta szervezet DUK 5. önálló zászlóalja bázisán hozták létre a rohamszázadot. 2014. december 3-án Dmitro Kocjubailo, becenevén „Da Vinci” vette át a parancsnokságát – írja a lap. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörését követően a Da Vinci Farkasai csoport az ukrán fegyveres erők zászlóaljává alakult. Részt vett az Avgyijevka melletti, valamint a Zaporizzsjai területen, Herszon, Mikolajiv, Donyeck és Luhanszk megyékben zajló harcokban is. 2022 szeptemberében részesei voltak a harkivi ellentámadásnak, amikor felszabadították a megye jelentős részét.