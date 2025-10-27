Tisza Pártneonáciapplikáció

Ukrán nácikkal állhat kapcsolatban a Tisza Párt applikációjának fejlesztője

A Tisza Párt applikációján keresztül 18 ezer magyar adatai szivárogtak ki. Az Ellenpont megtudta, az alkalmazás fejlesztője lelkes támogatója a magyargyűlölő Da Vinci farkasai nevű neonáci szervezetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 27. 10:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt applikációjának adatszivárgási botránya kapcsán derült ki október elején, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza világ nevű alkalmazás fejlesztésén. Emlékezetes, az adatszivárgási incidens során 18 ezer felhasználó személyes adatai kerültek ismeretlenek kezébe, amelyeket aztán rövid időre nyilvánosan elérhető módon közzétettek az interneten. A listában megjelenő személyek közül többen magukra ismertek, mikor a nyilvános listák alapján újságírók keresték meg az érintetteket, igazolandó az adatok eredetiségét.

Dmitro Kocjubailo „Da Vinci” (Forrás: Ellenpont) 

Az adatszivárgás következtében kiderült, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps fejlesztette az applikációt. A cég igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának. 

Saját bemutatkozása szerint a Defense Robotics UA – egy non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe. Összehozzák a fejlesztőket, gyártókat és harcoló egységeket annak érdekében, hogy biztosítsák az életmentő technológiák gyors bevezetését. Emellett feladataik közé tartozik a védelmi robotikai projektek pénzügyi támogatása és együttműködés a gyártókkal, nemzetközi partnerekkel és kutatóintézetekkel. Továbbá elősegítik a jogi és szabályozási keretek módosítását a technológiák ukrajnai gyorsított bevezetése érdekében.

Kocjubailo egysége, a Da Vinci Farkasai (Forrás: Ellenpont)

Az Ellenpont megtudta, az Alapítvány szoros partnerséget ápol a „Da Vinci Farkasai” zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében.

Da Vinci Farkasai, a keményvonalas nácik

2014 júliusában a Jobb Szektor nevű soviniszta szervezet DUK 5. önálló zászlóalja bázisán hozták létre a rohamszázadot. 2014. december 3-án Dmitro Kocjubailo, becenevén „Da Vinci” vette át a parancsnokságát – írja a lap. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörését követően a Da Vinci Farkasai csoport az ukrán fegyveres erők zászlóaljává alakult. Részt vett az Avgyijevka melletti, valamint a Zaporizzsjai területen, Herszon, Mikolajiv, Donyeck és Luhanszk megyékben zajló harcokban is. 2022 szeptemberében részesei voltak a harkivi ellentámadásnak, amikor felszabadították a megye jelentős részét.

Kocjubailo halála után 2024. február 6-án Szerhij Filimonovot, becenevén „Filja”-t nevezték ki a zászlóalj új parancsnokává, aki a közismerten náci hagyományokat ápoló egységen belül is keményvonalas figurának nevezhető. Az egység új vezetője ugyanis közismert náciszimpatizáns, aki nem rejti véka alá elkötelezettségét. Sőt, kifejezetten büszkén pózol horogkeresztekkel.

Filimonov neonáciként híresült el Ukrajnában (Forrás: Ellenpont)

Hozzátették: mindez azonban nem akadályozta meg Filimonovot abban, hogy jó kapcsolatokat építsen ki az ukrán vezérkarral. Ahogy azt egy felvétel is bizonyítja, a Da Vinci Farkasainak vezetője kifejezetten jó viszonyt ápol az ukrán titkosszolgálat, az SZBU vezetőjével, Vaszil Maljukkal.

Luxusélet a fosztogatásból

A kiváló kormányzati kapcsolatok különösen jó lehetőségeket biztosítanak Filimonovnak, aki luxuséletet él, köszönhetően a háborús fosztogatásnak – tudta meg az Ellenpont. 

Rendszeresen posztol európai luxusnyaralásairól és polgárpukkasztó életéről is. Szeret dicsekedni gazdagságával, több tízezer eurós óráival és járműveivel. 

Meggazdagodása sokak (pl. Anatolij Sharij ismert blogger) szerint a háborús fosztogatásoknak köszönhető, a frontvonal mentén az ilyen egységek szabadrablást folytatnak. Az említett blogger a luxuséletről szóló beszámolói miatt már veszélybe is került, Filimonov állítólag halálos fenyegetést küldött neki, amiért beszámolt viselt dolgairól.

Holott a parancsnok nem sokat törődik a látszattal. A lap megemlít azt az esetet, amikor Filimonov, miután egy új Rolex Submariner karóra tulajdonosa lett, még egy orosz katona kihallgatásakor is felvette a drága karórát. Felesége szintén új, értékes ékszerekre tett szert 2024 elején, köztük Rolex-, Cartier- és Van Cleef-darabokra. A nőnek 2023 decembere előtt szintén nem voltak drága ékszerei.

A kép bal oldalán Filimonov, középen Maljuk, az SZBU vezetője (Forrás: Ellenpont)

A Da Vinci Farkasai tehát egyértelműen egy neonáci egység, amelynek mind tagjai, mind vezetői kedvelik a szélsőséges jelképeket. Az egység hagyományos „ököl a szíven” üdvözlése és Filimonov vonzalma a horogkeresztek iránt egyértelműen egy szélsőséges egység képét festik le. Az Ellenpont hozzátette: ennek az egységnek elkötelezett partnere annak a PettersonAppsnak a tulajdonosa, amelyet Magyar Péterék a Tisza Párt applikációjának fejlesztésével bíztak meg. 

A cég környezetének ismeretében azonban felmerül a kérdés, hogy miért egy ismert neonáci egységet támogató, az SZBU vezetésével kapcsolatban álló személy cégét kérte fel az alkalmazás elkészítésére a Tisza.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu