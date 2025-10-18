Tiszás adatszivárgás: tájékoztatták a szakbizottságot

Tájékoztatást kapott az aktuális nemzetbiztonsági ügyekről szóló egyeztetés részeként a parlament szakbizottsága a Tisza Párt súlyos adatszivárgási botrányáról, amelynek vannak titkosszolgálati szálai is – tudta meg lapunk.

Számos nemzetbiztonsági kérdést vet fel a Tisza applikációja (Forrás: YouTube)

Egyelőre azonban még tart az ügy vizsgálata, és nem tudni, mi az, ami nyilvánosságra hozható a komoly nemzetbiztonsági kockázatot is felvető esetből, amit a Tisza Párt mobilalkalmazása okozott.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát tehát még a későbbiekben részletesebben is tájékoztatják, várhatóan anonimizálva jelentés is készül majd ebben a témában az elhárítás és a hírszerzés részéről.

Mint arról korábban beszámoltunk, magyar titkosszolgálatok is folyamatosan vizsgálhatják azokat a külföldi kapcsolatokat, amelyek legújabb fejleménye, hogy a Tisza Párt applikációján keresztül tömegesen kerülhettek ki személyes adatok magyar állampolgárokról, beleértve a biometrikus információkat is (például ujjlenyomatokat, arcképfelismerő által rögzített adatokat).

A Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásból közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is.

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltathatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A szóban forgó vállalkozás a PettersonApps, amelynek vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben is. Közben kiderült az is, hogy

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa tavasszal Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel.

Radnai minden valószínűséggel a május ­21-e és 23-a között zajló Gitex Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállításon járhatott Németországban, ahol ott volt a PettersonApps is. Az ügyben már vizsgálódik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Szuverenitásvédelmi Hivatal is.