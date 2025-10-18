szakbizottságTisza PártUkrán kémbotrányMagyar Péter

Tiszás adatszivárgás: tájékoztatták a szakbizottságot

Még tart az ügy vizsgálata, és nem tudni, mi az, ami nyilvánosságra hozható a komoly nemzetbiztonsági kockázatot is felvető esetből, amit a Tisza Párt mobilalkalmazása okozott.

2025. 10. 18. 6:48
A Szuverenitásvédelmi Hivatal válaszokat vár Magyar Pétertől az adatszivárgás ügyében Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Tájékoztatást kapott az aktuális nemzetbiztonsági ügyekről szóló egyeztetés részeként a parlament szakbizottsága a Tisza Párt súlyos adatszivárgási botrányáról, amelynek vannak titkosszolgálati szálai is – tudta meg lapunk.

Számos nemzetbiztonsági kérdést vet fel a Tisza applikációja (Forrás: YouTube)

Egyelőre azonban még tart az ügy vizsgálata, és nem tudni, mi az, ami nyilvánosságra hozható a komoly nemzetbiztonsági kockázatot is felvető esetből, amit a Tisza Párt mobilalkalmazása okozott. 

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát tehát még a későbbiekben részletesebben is tájékoztatják, várhatóan anonimizálva jelentés is készül majd ebben a témában az elhárítás és a hírszerzés részéről.

Mint arról korábban beszámoltunk, magyar titkosszolgálatok is folyamatosan vizsgálhatják azokat a külföldi kapcsolatokat, amelyek legújabb fejleménye, hogy a Tisza Párt applikációján keresztül tömegesen kerülhettek ki személyes adatok magyar állampolgárokról, beleértve a biometrikus információkat is (például ujjlenyomatokat, arcképfelismerő által rögzített adatokat). 

A Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásból közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. 

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltathatta a Tisza telefonos applikációját, így felmerül annak a gyanúja is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A szóban forgó vállalkozás a PettersonApps, amelynek vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben is. Közben kiderült az is, hogy 

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa tavasszal Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel. 

Radnai minden valószínűséggel a május ­21-e és 23-a között zajló Gitex Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállításon járhatott Németországban, ahol ott volt a PettersonApps is. Az ügyben már vizsgálódik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Szuverenitásvédelmi Hivatal is. 

Újabb információk derültek ki a Tisza Párt katonai tanácsadójához, Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető ukrán kémről is, aki jelenleg letartóztatásban van Magyarországon. Az Ellenpont nemrég részletes feltáró anyagot közölt arról, hogy 

egy kiterjedt céghálózat részeként miként kapcsolódhat az ukrán kémként azonosított Holló István a váci Tisza-szigethez és azon keresztül a Tisza Párthoz. 

A cikkben feltárt kapcsolódási pontok között szerepelt Nikoletti András neve is, aki az anyagban bemutatott cégek egyik korábbi vezetőjeként, valamint Magyar Péter politikai mozgalmának támogatójaként jelenthet kapcsolatot. A publikálást követően Nikoletti privát Messenger-üzenetben fenyegette meg a cikk szerzőjét, azt írva neki: „hamarosan találkozunk”. Mindez arra enged következtetni, hogy a cikk érzékeny pontra tapinthatott.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén (Fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW)

 

