Magyar Péter blöfföl és megvezeti a nyilvánosságot

Lassan az októbernek is vége, a Tisza azonban továbbra is hallgat az országgyűlési képviselőjelöltjeiről, miközben Magyar Péter magabiztosan állítja, pártja áprilisban megdönti a nemzeti kormányt. Egyelőre azonban ő az egyedüli biztos jelölt a Tisza soraiban, az esetleges jelöltállításról még alelnöke sem tud semmit.

Dobrev Klára már bemutatta pártja képviselőjelöltjeit (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Mindeközben a parlamenti küszöböt jó esetben elérő DK már mind a 106 jelöltjét bemutatta, az egy százalékot sem elérő Jobbiknak pedig már több mint 40 aspiránsa ismert. A Mi Hazánk Mozgalom is mind a 106 választókerületben elindul, a párt ráadásul már kormányfőjelöltjét, Toroczkai Lászlót is bemutatta. Az ellenzék legerősebb pártja pedig csak halogatja a jelöltállítást, kiválasztást.

Halogatja a jelöltállítást a Tisza

Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője 2025 elején előre hozott választásokról és arról beszélt, hogy

pártja képes lenne egy nap alatt mind a 106 országos egyéni választókerületi jelöltet felmutatni. Majd márciusban azt állította, hogy minden jelölt megvan, de a bemutatásukkal még vár a párt.

Magyar Péter mindent megígér, de semmit nem tart be (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Ezt követően Pósfai Gábor, a Tisza operatív igazgatója árulta el azt a júliusi kongresszuson, hogy szeptember 30-ig háromszor 106 jelöltet mutatnak be. Ehhez képest a jelöltek hivatalos bemutatása a mai napig nem történt meg, aktuálisan pedig novemberre ígérik a jelöltállítási folyamatot – fogalmazott Tóth Erik, aki szerint mindez több, Magyar Péter számára kellemetlen következményekkel járó fejleményről lerántja a leplet.

– A Tisza vezetője ismét blöffölt és tudatosan megvezette a nyilvánosságot. Ez nem új jelenség, Magyar Péter korábban a mentelmi jog eltörléséről és arról is nyilatkozott, hogy nem szeretne politikusi karriert magának

– idézte fel az elemző, hozzátéve, ehhez képest a múlt héten az EP baloldali-globalista frakciói bevédték Magyart, akinek a mentelmi jogát a választásokig biztosan nem fogják kiadni, politikai okokból.

– A jelöltállítás folyamatos elodázása rossz fényt vet a Tisza Párt szervezettségi szintjére is. Sajtóhírek szerint az eredetileg tervezett 315 jelöltnek mindösszesen 10-12 százaléka áll rendelkezésre országosan. Mindez felkészületlenségről és érdektelenségről árulkodik – vélekedett Tóth Erik, aki szerint nem meglepő, hogy az ő „kiválasztásukat” bújtatott módon igyekszik a párt végrehajtani, aminek köszönhetően óriási biztonsági kockázatnak tették ki a szimpatizánsaikat a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botránya miatt, aminek következtében a Tisza mobilapplikációja kiszolgáltatta Ukrajnának a magyar felhasználók legfontosabb adatait és elérhetőségeit. – Végül,

a jelöltállítással kapcsolatos feladat szervezési és politikai jelentőségét Magyar Péter alábecsülte.

Csupán mennyiségi kérdésként kezelte, miközben az egyéni képviselőjelöltek felelőssége a választás napjától a parlamenti munka stabilitásán át a kormányzóképesség felmutatásáig terjed. Az, hogy a Tisza képtelen a saját maga által szabott határidőknek megfelelni, kormányzóképtelenségről, az országos lefedettség hiányáról és amatőrizmusról árulkodik – mondta.