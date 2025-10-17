Magyar PéterTisza Világpárt pozícióTóth Erikbotrányjelöltállítás

Magyar Péter blöfföl és megvezeti a nyilvánosságot

A Tisza Párt ellenzéki vezető pozíciója az EP-választás óta adott, az azonban már vita tárgya, hogy mennyire népszerű országosan Magyar Péter, akinek a személyisége, kapkodó és agresszív stílusa sok bizonytalan választót elriaszthat – mondta Tóth Erik annak kapcsán, hogy a Tisza továbbra sem tud egyetlen jelöltet sem felmutatni. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint Magyar Péter folyton blöfföl.

Gabay Dorka
2025. 10. 17. 21:35
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lassan az októbernek is vége, a Tisza azonban továbbra is hallgat az országgyűlési képviselőjelöltjeiről, miközben Magyar Péter magabiztosan állítja, pártja áprilisban megdönti a nemzeti kormányt. Egyelőre azonban ő az egyedüli biztos jelölt a Tisza soraiban, az esetleges jelöltállításról még alelnöke sem tud semmit. 

Dobrev Klára már bemutatta pártja képviselőjelöltjeit (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Mindeközben a parlamenti küszöböt jó esetben elérő DK már mind a 106 jelöltjét bemutatta, az egy százalékot sem elérő Jobbiknak pedig már több mint 40 aspiránsa ismert. A Mi Hazánk Mozgalom is mind a 106 választókerületben elindul, a párt ráadásul már kormányfőjelöltjét, Toroczkai Lászlót is bemutatta. Az ellenzék legerősebb pártja pedig csak halogatja a jelöltállítást, kiválasztást.

Halogatja a jelöltállítást a Tisza

Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője 2025 elején előre hozott választásokról és arról beszélt, hogy

 pártja képes lenne egy nap alatt mind a 106 országos egyéni választókerületi jelöltet felmutatni. Majd márciusban azt állította, hogy minden jelölt megvan, de a bemutatásukkal még vár a párt. 

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péter mindent megígér, de semmit nem tart be (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Ezt követően Pósfai Gábor, a Tisza operatív igazgatója árulta el azt a júliusi kongresszuson, hogy szeptember 30-ig háromszor 106 jelöltet mutatnak be. Ehhez képest a jelöltek hivatalos bemutatása a mai napig nem történt meg, aktuálisan pedig novemberre ígérik a jelöltállítási folyamatot – fogalmazott Tóth Erik, aki szerint mindez több, Magyar Péter számára kellemetlen következményekkel járó fejleményről lerántja a leplet.

 – A Tisza vezetője ismét blöffölt és tudatosan megvezette a nyilvánosságot. Ez nem új jelenség, Magyar Péter korábban a mentelmi jog eltörléséről és arról is nyilatkozott, hogy nem szeretne politikusi karriert magának 

– idézte fel az elemző, hozzátéve, ehhez képest a múlt héten az EP baloldali-globalista frakciói bevédték Magyart, akinek a mentelmi jogát a választásokig biztosan nem fogják kiadni, politikai okokból. 

– A jelöltállítás folyamatos elodázása rossz fényt vet a Tisza Párt szervezettségi szintjére is. Sajtóhírek szerint az eredetileg tervezett 315 jelöltnek mindösszesen 10-12 százaléka áll rendelkezésre országosan. Mindez felkészületlenségről és érdektelenségről árulkodik – vélekedett Tóth Erik, aki szerint nem meglepő, hogy az ő „kiválasztásukat” bújtatott módon igyekszik a párt végrehajtani, aminek köszönhetően óriási biztonsági kockázatnak tették ki a szimpatizánsaikat a Tisza Világ applikáció adatszivárgási botránya miatt, aminek következtében a Tisza mobilapplikációja kiszolgáltatta Ukrajnának a magyar felhasználók legfontosabb adatait és elérhetőségeit. – Végül, 

a jelöltállítással kapcsolatos feladat szervezési és politikai jelentőségét Magyar Péter alábecsülte. 

Csupán mennyiségi kérdésként kezelte, miközben az egyéni képviselőjelöltek felelőssége a választás napjától a parlamenti munka stabilitásán át a kormányzóképesség felmutatásáig terjed. Az, hogy a Tisza képtelen a saját maga által szabott határidőknek megfelelni, kormányzóképtelenségről, az országos lefedettség hiányáról és amatőrizmusról árulkodik – mondta.

A Tisza elnöke kapkod

Arra a felvetésre, hogy mennyire hiteles a „legerősebb ellenzéki párt” jelző a fentiek tükrében, Tóth Erik azt mondta, a Tisza Párt ellenzéki vezető pozíciója az EP-választás óta adott, az azonban már vita tárgya, hogy mennyire népszerű országosan Magyar Péter, akinek a személyisége, kapkodó és agresszív stílusa sok bizonytalan választót elriaszthat. – A percepciós versenyben, így a baloldali kutatóintézetek által összehangoltan irányított várakozásmenedzsmentben a Tisza vezet, ehhez képest időközi választáson és most, a jelöltállítási időszakban is képtelen komoly eredményeket felmutatni. A párt elérte a növekedési maximumát, politikai tartalékai pedig fogyóban vannak. Ezt csak olyan, a kormánykritikus szavazói mag számára hiteles baloldali kutatásokkal lehet ellensúlyozni, amelyek már kétharmados Tisza-győzelmet vetítenek előre hat hónappal a választások előtt. Holott 

az utóbbi két hónap a kapkodásról, válságkommunikációról és a napirend uralási képesség fokozatos gyengüléséről árulkodott

 – vélekedett Tóth Erik, jelezve, hogy ezzel szemben a kormánypártok szja-mentességről, Otthon start programról, a béke melletti kizökkenthetetlen kiállásról tanúskodtak, miközben az online és az offline térben is magasabb kampányfokozatba kapcsoltak. – Amíg Magyar Péter a miniszterelnököt ábrázoló kartonbábuval vitatkozik fórumain, addig Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnök teljes támogatását zsebelhette be a békecsúcson, nemsokára pedig Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök, ez pedig óriási különbség – hangsúlyozta.

Magyar Péter bajban van

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a jelöltállítás nehézségei mögött komoly strukturális és politikai okok állnak. – A politikacsinálás egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Egy közösséget pedig az értékalapú építkezés tud a leginkább összekovácsolni. Magyar Péter esetében a baloldalra jellemző „Orbán-fóbia” és ennek radikális, gyűlöletalapú megjelenése figyelhető meg, a globalista irányú elköteleződés mellett – magyarázta. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Magyar Péter tanácsadója szeret fegyverrel mutatkozni (Fotó: Képernyőkép)

Hozzátette,

 a politikai botrányok – Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye vagy a sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ötlete az orosz–ukrán háborúba történő bevonódás miatt –, a Tisza adóemelésre vonatkozó tervei, az adatszivárgási ügy mind-mind olyan, húsbavágó kérdéseket érintő fejlemények, amelyek elvehetik a potenciális egyéni jelöltek csatlakozási kedvét. 

– Ennek következményeivel szembesül a nyár óta lejtmenetben lévő Tisza Párt. 106 egyéni választókerületi jelöltet ettől függetlenül is fel kell tudnia mutatni Magyar Péternek, különösen annak fényében, hogy a jóval kisebb támogatottsággal rendelkező Demokratikus Koalíció már előre bejelentette a saját egyéni indulóit országszerte – mondta.

Tóth Erik szerint míg a magszavazókat nem érintik meg az említett események,

 a peremszavazók és a bizonytalanok azonban más szemüvegen keresztül szemlélik az eseményeket. 

– Az ő számukra minden ügynek, politikai történésnek súlya van: ez alapján a Tisza utóbbi időszakban mutatott teljesítménye biztosan nem erősítette meg őket abban, hogy alkalmas, komolyan vehető kormányzati alternatívát kínáló szereplőként tekintsenek Magyar Péterékre – mutatott rá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer

Ezzel játszadozz Bütyök!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu