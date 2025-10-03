Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Tisza PártTarr ZoltánMagyar Péter

Magyar Péter bármit ígér, pont az ellenkezőjét csinálja

Az Ellenpont összeszedte Magyar Péter és a Tisza Párt nagyotmondásait. Az Ellenpont szerint megkönnyítette a politikai elemzők dolgát Magyar Péter, hiszen másfél éves tevékenysége alatt csak arra kellett figyelni, hogy mit ígér, mert az ellenkezőjére lehet számítani.

Munkatársunktól
2025. 10. 03. 12:22
Magyar Péter politikai színre lépése óta mindig ígér valamit, aztán megszegi. Már a politikai karrierjét füllentéssel kezdte: azt állította, hogy nem tervez politikai pályára lépni, majd utána, hogy nem veszi fel a mandátumát az EP-ben, ehhez képest jelenleg európai parlamenti képviselő. Nemrég pedig azt is bejelentette, hogy a Hegyvidéket magába foglaló választókerületben indul a 2026-os országgyűlési választásokon. Aztán sorra távolodtak az ígéretek a valóságtól, elmaradt a 2025-ös előrehozott választás, és még mindig ismeretlenek a Tisza jelöltjei – foglalta össze az Ellenpont.

Magyar Péter (Fotó: Ellenpont-montázs)

 

A diszkóbotrány után fontos lett a mentelmi jog

A lap arra is kitér, hogy Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte.

A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez, és esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető védelemről. Emlékezetes, Magyar Péter az Ötkert nevű szórakozóhelyen botrányosan viselkedett és szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A Tisza Párt vezére elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította.

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amely később – Magyar Péter EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez.

Előrelépés továbbra sincs az ügyben, mivel nemrég döntött úgy az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI), hogy nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának kiadását.

 

Zavaros pénzügyek

Magyar korábbi ígérete szerint negyedévente nyilvánosságra hozzák a pénzügyi beszámolókat. Ezzel szemben 2025-ben már nem fontos az átláthatóság. Rendre csúsztak vagy elmaradtak a jelentések. Bár utóbb pótoltak egyes dokumentumokat, a hiányos teljesítés sokat mond arról, mennyit érnek a nagy szavak.

Felháborodást keltett, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy Magyar Péter 103 millió forintot „herdált el a Hősök téri rendezvényre”.

Radnai maga ismeri be, hogy nem voltak rendben a pénzügyek, a szerződések és a számlák a Tisza Párton belül.

Magyar Péter, miután a kampány alatt rendszeresen támadta azokat a kormánypárti képviselőket, akik esetlegesen kihagytak egy-egy ülésnapot, a tiszás politikusok aktív jelenlétét ígérte az Európai Parlamentben. A valóságban azonban az egyik legtöbbet hiányzó képviselő lett a Tisza Párt elnöke.

 

Elmaradt jelöltállítás

Blöffnek bizonyult, hogy bemutatják a 106 jelöltet, ez azóta sem történt meg. Először a Tisza Párt júliusi kongresszusán ígérte Pósfai Gábor, a Tisza operatív igazgatója, hogy szeptember 30-ig háromszor 106 jelöltet fognak bemutatni.

Végül a jelöltek bemutatása ténylegesen elmaradt szeptemberben is, az elnök immár novemberre ígérte a jelöltállítási folyamat nyilvános szakaszát.

Ám továbbra sem történt meg a jelöltek hivatalos bemutatása. Egyelőre csupán annyit tudni, hogy Magyar Péter indul a Hegyvidéken.


Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

