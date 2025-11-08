idezojelek
Robert C. Castel: Ostromforradalmak a szomszédban

Hogyan írták át a drónok és négy ukrán település ostroma a városi hadviselés módszertanát?

Robert C. Castel
2025. 11. 08.
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO

Most, hogy a pokrovszki front újra a figyelem középpontjába került, talán itt az ideje annak, hogy ne a partikuláris eseményt, hanem azt az eseményláncot vonjuk górcső alá, aminek az ukrán város ostroma csupán egy láncszemét képezi. A városi ostromhadviselés természete jelentős mértékben átalakult az orosz–ukrán háború során. Mariupoltól Pokrovszkig a lerombolt városok romjai között bontakozott ki egy kvázi hadászati forradalom, amely valós időben írta át a katonai doktrínát.

Ennek az átalakulásnak a központi mérőszáma a „támadásilánc-késleltetés” (kill-chain latency), a kritikus időrés a célpont észlelése és a támadás végrehajtása között. Ha követjük ennek a mutatónak az alakulását a konfliktus négy fő ostromán keresztül, akkor egy drámai technológiai–doktrinális gyorsulást figyelhetünk meg, amely a támadási láncot a 2022-es órás időtartamokról a mai egyjegyű percekre tömörítette. Ez nem pusztán fokozatos javulás, ez egy paradigmaváltás, amely a modern csatatéren harcoló hadseregek radikális újragondolására kényszerített.

Mariupol: a hagyományos brutalitás kiindulópontja

Mariupol ostroma áll a konfliktus brutális, de technológiailag hagyományos kiindulópontjaként. Ez az attríciós, felőrlő hadművelet határozta meg azt a kezdőpontot, amelyhez képest minden későbbi hadviselési fejlődést mérni kell.

A mariupoli ostrom meghatározó jellemzői a lassú tempó és az elsöprő, tömeges tűzerőre való támaszkodás voltak. Az orosz doktrína a klasszikus teljes bekerítés álmoskönyvének a megközelítését követte, körülbelül 15-20 kilométeres, mély elszigetelési zónát hozva létre a város körül. A vezetés és irányítás erősen központosított volt, ami a zászlóaljharccsoport-struktúra egyik jellemzője. Az elsődleges eszközök a hagyományos csöves tüzérség voltak, az orosz erők különböző becslések szerint napi 60 ezer lövést adtak le.

Ezt egy csigalassúságú felderítő-, megfigyelő- és felismerőréteg támogatta, amely műholdas képalkotásból és korai Orlan–10 felderítő drónokból állt. Ez a hagyományos megközelítés rendkívül magas, mondhatni, csüggesztő támadásilánc-késleltetést eredményezett, 60 perctől gyakran órákig terjedő időtartammal. Ez a lassú, attríciós modell azonban hamarosan megroppant egy technológiai fordulópont kialakulásával, amely a precizitást demokratizálta és az egyedi katonák kezébe helyezte.

Bahmut: az FPV-drón forradalma

A kilenc hónapig tartó bakhmuti csata vált azzá a martinkohóvá, amiben az új technológia alapvetően megváltoztatta a csatatéri dinamikát. Itt váltak nagy tömegben fegyverré az olcsó, kereskedelmi forgalomban kapható technológiák, demokratizálva a precíziós tűzerőt.

A kritikus innováció a „megfizethető” első személyű FPV-drónok és Lancet cirkáló lőszerek tömeges integrációja volt. Először egyesült egyetlen eldobható platformban az érzékelő (kamera, kijelző és szemgolyó) és a hatáskeltő (robbanófej). Ez az egyszerű, de mélyreható változás azonnali és drámai hatást gyakorolt a harc sebességére és arculatára. A taktikai támadási lánc drámai összezsugorodott. A drónok által irányított koordinált tüzérségi tűznél a késleltetés mindössze 10-30 percre csökkent. A támadó egységek által közvetlenül működtetett organikus FPV-knél a késleltetés még tovább zsugorodott, akár 10-15 percre.

Ez a technológiai újítás közvetlenül katalizált egy doktrinális innovációt is. A mindenhol jelen lévő FPV-fenyegetés korlátozta a páncélosok és a nehéz gépjárművek használatát, doktrinális elfordulást kényszerítve ki a gépesített támadásoktól a gyalogságra épülő beszivárgási taktikák felé. A Wagner-erők nevéhez kapcsolódó „FPV-vezérelt mikroáttörés” doktrína a tömeges alakzatokat kis és decentralizált három–öt fős támadócsoportokkal váltotta fel. Amit valaha gyalogságnak hívtunk, szintén átalakult, és a helyét a különböző „gyalogságok” széles palettája foglalta el. De erről többet majd egy másik elemzésben.

Avgyijivka: a tűzfölény iparosítása

Ha Bahmut volt a kohó, az új drónközpontú modell teljes érettségét Avgyijivka város ostroma alatt érte el. A Bahmutban számottevő áldozatok árán kikísérletezett sebesség­innováció Avgyijivkában elsöprő és méretezhető precíziós tűzerővel párosult. Ezt az új doktrínát a tűzfölény határozta meg, egy koncepció, amely a komplex kombinált fegyvernemű manővert a városi harctéri környezet módszeres alakításával váltotta fel. A döntő elem itt az UMPK siklóbombák szisztematikus, tömeges bevetése volt. Az orosz légierő napi 60-80 ilyen nagy pusztítóerejű lőszert dobott az ukrán állásokra.

A támadási lánc tovább optimalizálódott. Egy célpontot észlelő Orlan drón és a célpontot eltaláló siklóbomba szoros integrációja a nehéz lőszerek késleltetését körülbelül 5-10 percre csökkentette. Az általános FPV- és tüzérségi csapás késleltetése pedig a becslések szerint az 5-20 perces tartományban stabilizálódott. A manőverező szárazföldi erőket csak azután vetették be, hogy a siklóbombák szisztematikusan megsemmisítették a védelmi infrastruktúrát és drámaian átalakították a városi harctér arculatát mindhárom dimenzióban. A tűzcsapások hatékonysága a negyedik, föld alatti „dimenzióra” egy komplex kérdés, amivel majd egy másik heti elemzésben foglalkozunk.

Pokrovszk: az elektronikus hadviselés korszaka

A Pokrovszk körüli folyó hadműveletek az evolúció következő szakaszát jelzik, amelyet az elektronikus hadviselés (EH) körül kialakuló könyörtelen technológiai macska-egér játék határoz meg. Ez a fázis már nemcsak a késleltetés csökkentéséről szól, hanem az alacsony késleltetés előnyének fenntartásáról egy hevesen vitatott elektromágneses spektrumban. Ez az új, ember alkotta hadszíntér, amellyel a világ a burkolt háborúk alatt ismerkedett meg először, egyre meghatározóbbá vált.

A kezdeti bakiparádé után, 2022 vége felé az orosz EH-rendszerek rendkívül hatékonyakká váltak, egyes ukrán drónok hatótávolságát három kilométerről mindössze ötszáz méterre csökkentve. Az elleninnováció az EH-immunis optikai szálas FPV-drónok hadműveleti bevetése volt, amelyek immunisak a rádiófrekvenciás zavarásra. Az optikai szálas drónokkal és az automatizált célzás integrációjával a késleltetés körülbelül kettő-nyolc percre csökkent.

A tűzcsapások hétmérföldet lépő csizmát kaptak, drasztikusan, 20-40 kilométerre megnövelve a hatásukat. Ezeknek a mélységi csapásoknak drámai következményei voltak úgy a második vonalbeli csapatokra, mint a harctéri logisztikára. A jelentésekből ítélve a mélységi csapásmérő drónok fenyegetése olyan súlyos, hogy a logisztikai, javítási és utánpótlási műveletek, továbbá a csapatváltások gyakran gyalogosan zajlanak számottevő távolságokon, a járműveszteségek elkerülése érdekében.

Következmények

A Mariupoltól Pokrovszkig ívelő innováció semmivel sem kevesebbet jelent, mint paradigmaváltást a modern ostromharcászatban és a városi hadviselésben. A támadási lánc látványos lerövidülése áttetsző, hiperhalálos csatateret teremtett, ahol a mozgás észlelést, az észlelés pedig gyakran halált jelent.

Ennek a technológiai gyorsulásnak mély emberi költsége van, elavulttá téve a régi doktrínákat és szinte elviselhetetlen terhet róva az egyéni katonára. Hatékony aktív védelmi rendszerek hiányában a tömeges páncélos, illetve gépesített alakzatok túlságosan sebezhetőek. A harcok terhei a gépek helyett egyre inkább a gyalogosok vállára nehezednek. Az Ukrajnában tanult leckék, amelyeket a drón és drónelhárító technológia könyörtelen innovációs ciklusa hajt, nem sui generis regionális jelenségek. Ezek a globális konfliktus jövőbeli jellegének zordon előképei.

Ez a technológiai forradalom messze túlmutat az ukrán határokon. A világ hadseregei figyelmesen tanulmányozzák ezeket a változásokat, felismerve, hogy hagyományos doktrínáik és fegyverrendszereik alapvető felülvizsgálatra szorulnak. A drónok, a pontosság és a gyorsaság demokratizálása azt jelenti, hogy kisebb nemzetek vagy akár nem állami szereplők is hozzáférhetnek olyan képességekhez, amelyek korábban csak a legnagyobb katonai hatalmak privilégiumai voltak.

A gazdasági dimenzió sem elhanyagolható. Míg egy harckocsi vagy vadászrepülőgép milliókba kerül, az FPV-drónok ezres nagyságrendű költséggel képesek hasonló pusztító hatást elérni. Mindez fundamentálisan megváltoztathatja a nemzetbiztonság gazdasági kalkulusát. Ami pedig az emberi kalkulust illeti, némi cinizmussal megjegyezhetjük, hogy a háború megteremtette az egyszerű használatra szánt drón margójára az egyszerű használatra szánt gyalogoskatonát is.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

