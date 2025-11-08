Robert C. Castel: Ostromforradalmak a szomszédban

Most, hogy a pokrovszki front újra a figyelem középpontjába került, talán itt az ideje annak, hogy ne a partikuláris eseményt, hanem azt az eseményláncot vonjuk górcső alá, aminek az ukrán város ostroma csupán egy láncszemét képezi. A városi ostromhadviselés természete jelentős mértékben átalakult az orosz–ukrán háború során. Mariupoltól Pokrovszkig a lerombolt városok romjai között bontakozott ki egy kvázi hadászati forradalom, amely valós időben írta át a katonai doktrínát.

Ennek az átalakulásnak a központi mérőszáma a „támadásilánc-késleltetés” (kill-chain latency), a kritikus időrés a célpont észlelése és a támadás végrehajtása között. Ha követjük ennek a mutatónak az alakulását a konfliktus négy fő ostromán keresztül, akkor egy drámai technológiai–doktrinális gyorsulást figyelhetünk meg, amely a támadási láncot a 2022-es órás időtartamokról a mai egyjegyű percekre tömörítette. Ez nem pusztán fokozatos javulás, ez egy paradigmaváltás, amely a modern csatatéren harcoló hadseregek radikális újragondolására kényszerített.

Mariupol: a hagyományos brutalitás kiindulópontja

Mariupol ostroma áll a konfliktus brutális, de technológiailag hagyományos kiindulópontjaként. Ez az attríciós, felőrlő hadművelet határozta meg azt a kezdőpontot, amelyhez képest minden későbbi hadviselési fejlődést mérni kell.

A mariupoli ostrom meghatározó jellemzői a lassú tempó és az elsöprő, tömeges tűzerőre való támaszkodás voltak. Az orosz doktrína a klasszikus teljes bekerítés álmoskönyvének a megközelítését követte, körülbelül 15-20 kilométeres, mély elszigetelési zónát hozva létre a város körül. A vezetés és irányítás erősen központosított volt, ami a zászlóaljharccsoport-struktúra egyik jellemzője. Az elsődleges eszközök a hagyományos csöves tüzérség voltak, az orosz erők különböző becslések szerint napi 60 ezer lövést adtak le.

Ezt egy csigalassúságú felderítő-, megfigyelő- és felismerőréteg támogatta, amely műholdas képalkotásból és korai Orlan–10 felderítő drónokból állt. Ez a hagyományos megközelítés rendkívül magas, mondhatni, csüggesztő támadásilánc-késleltetést eredményezett, 60 perctől gyakran órákig terjedő időtartammal. Ez a lassú, attríciós modell azonban hamarosan megroppant egy technológiai fordulópont kialakulásával, amely a precizitást demokratizálta és az egyedi katonák kezébe helyezte.