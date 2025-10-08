Szentkirályi Alexandra: Az ukránok a tiszás telefonokban vannak + videó

Folytatódik az álhírek leleplezése a Harcosok órájában, ahol szerdán reggel elsőként Szentkirályi Alexandra Németh Balázs vendége.

A Fidesz budapesti elnöke elsőként a Tisza Párt alkalmazásának adatszivárgásától beszélt, mondván, baromirossz érzés lehet, hogy a tiszásokkal szemben most jönnek szembe a saját adataik.

– Az ukránok a tiszás telefonokban vannak, ráadásul nem először

– mondta, jelezve, egyébként amatőrségről árulkodik, hogy nem tudnak tisztességesen adatokat tárolni, és

Radnai Márk mellett megint ott egy ukrán férfi adminisztrátorként.

Magyar Péter pedig a mai napig nem mond semmit, holott elsőként bocsánatot kéne kérnie – fogalmazott, megkérdőjelezve, hogy lehet egy ilyen embert, mint Magyar Péter, komolyan venni.

Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi ügyéről Szentkirályi elsőként azt mondta:

egy szavazaton múlt az olasz antifa mentelmi ügye, és Magyar Péter nem volt ott, nem szavazott, pedig kiállhatott volna a magyar emberek mellett.

– A Tisza elnökének sem függesztették a mentelmi jogát. Tudjuk, hogy van egy deal: Magyar Pétert megvédik Brüsszelben, cserébe mindent megcsinál, amit kérnek tőle. Ez az a kicsi szuverenitás, amiről le kellett mondania. Pedig korábban számtalanszor leszögezte, hogy nem lesz EP-képviselő, aztán mégis az lett – mondta a Fidesz budapesti elnöke.

Salisra visszatérve azt is mondta, Budapesten semmi keresnivalója nincs antifa feliratnak, Karácsony Gergely pedig semmit nem tett azért, hogy a rakpartról eltűnjön a kiírás. – Szentgyörgyvölgyi Pétert, az V. kerület polgármesterét kértük meg, hogy mossák le, mire végül a közterület-felügyelők megjelentek, és megcsinálták – idézte fel.

Aranyosi Péter agresszív fellépéséről Szentkirályi azt mondta, maga a jelenség is ijesztő, hiszen nem ő az első, aki újságírót vegzált. – Amilyen erővel megfogta az újságírót és lökdöste, az komolyabb sérülést is okozhatott volna.

Magyar Péter színre lépésével iszonyú agresszió került be a közéletbe, ugyanis amit látunk, hozzá vezethető vissza, mert ő viselkedik agresszíven

– vélekedett, jelezve, az az agresszió is már ijesztő, amit a feleségénél művelt.