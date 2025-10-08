Rendkívüli

Szentkirályi Alexandra: Az ukránok a tiszás telefonokban vannak + videó

Tudjuk, hogy van egy deal: Magyar Pétert megvédik Brüsszelben, cserébe mindent megcsinál, amit kérnek tőle – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki a Harcosok órájának vendége volt. A Fidesz budapesti elnöke úgy vélekedett, ez az a kicsi szuverenitás, amiről le kellett mondania a Tisza elnökének, noha korábban számtalanszor leszögezte, hogy nem lesz EP-képviselő, aztán mégis az lett.

2025. 10. 08. 7:00
Szentkirályi Alexandra a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)
Folytatódik az álhírek leleplezése a Harcosok órájában, ahol szerdán reggel elsőként Szentkirályi Alexandra Németh Balázs vendége. 

A Fidesz budapesti elnöke elsőként a Tisza Párt alkalmazásának adatszivárgásától beszélt, mondván, baromirossz érzés lehet, hogy a tiszásokkal szemben most jönnek szembe a saját adataik.

 – Az ukránok a tiszás telefonokban vannak, ráadásul nem először 

– mondta, jelezve, egyébként amatőrségről árulkodik, hogy nem tudnak tisztességesen adatokat tárolni, és 

Radnai Márk mellett megint ott egy ukrán férfi adminisztrátorként. 

Magyar Péter pedig a mai napig nem mond semmit, holott elsőként bocsánatot kéne kérnie – fogalmazott, megkérdőjelezve, hogy lehet egy ilyen embert, mint Magyar Péter, komolyan venni.

Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi ügyéről Szentkirályi elsőként azt mondta: 

egy szavazaton múlt az olasz antifa mentelmi ügye, és Magyar Péter nem volt ott, nem szavazott, pedig kiállhatott volna a magyar emberek mellett. 

– A Tisza elnökének sem függesztették a mentelmi jogát. Tudjuk, hogy van egy deal: Magyar Pétert megvédik Brüsszelben, cserébe mindent megcsinál, amit kérnek tőle. Ez az a kicsi szuverenitás, amiről le kellett mondania. Pedig korábban számtalanszor leszögezte, hogy nem lesz EP-képviselő, aztán mégis az lett – mondta a Fidesz budapesti elnöke.

Salisra visszatérve azt is mondta, Budapesten semmi keresnivalója nincs antifa feliratnak, Karácsony Gergely pedig semmit nem tett azért, hogy a rakpartról eltűnjön a kiírás. – Szentgyörgyvölgyi Pétert, az V. kerület polgármesterét kértük meg, hogy mossák le, mire végül a közterület-felügyelők megjelentek, és megcsinálták – idézte fel.

 

Aranyosi Péter agresszív fellépéséről Szentkirályi azt mondta, maga a jelenség is ijesztő, hiszen nem ő az első, aki újságírót vegzált. – Amilyen erővel megfogta az újságírót és lökdöste, az komolyabb sérülést is okozhatott volna. 

Magyar Péter színre lépésével iszonyú agresszió került be a közéletbe, ugyanis amit látunk, hozzá vezethető vissza, mert ő viselkedik agresszíven 

– vélekedett, jelezve, az az agresszió is már ijesztő, amit a feleségénél művelt.

A baloldali újságírókról azt mondta, nem kéne olyan helyről pénzt elfogadni, ahonnan ők teszik.

A háromgyermekes édesanyák szja-mentességéről azt mondta, ez nemzeti kérdés, nem politikai szándék áll mögötte. – Akkor maradunk meg a Kárpát-medencében, ha segítjük a családokat.

 A balliberális politikusok nem tudnak nemzetben gondolkodni, ők csak politikában gondolkodnak. 

 A tiszás anyáknak is legyen három gyermeke, mert ők is magyar gyermekek, magyar családok – hangsúlyozta.

Magyar Péter korábbi, kormányt méltató videójáró úgy vélekedett: nehéz az árulók élete. –  Orbán Viktor is folyton dicsérte, és a mai napig nincs konkrét álláspontjuk olyan fontos ügyekben mint gender, Ukrajna, háború, migráció. Ők csak hatalomra akarnak kerülni – mondta Szentkirályi Alexandra, aki végül az Otthon start programról is beszélt. – A fővárosban is megélénkült a lakáspiac, tehát nem igaz az a baloldali állítás, miszerint megrekedt a piac, gazdaságilag rossz intézkedés volt. 

Az elmúlt hat évben a lakhatási válság ellen semmi nem tett a főváros, 

noha sok pénzért elindítottak egy lakásfejlesztési céget, ami csak nyelte a pénzt, de nem történt előrelépés – mondta, hozzátéve, Karácsony Gergely mindig másra mutogat.

Arra, hogy Budapestet a csőd szélén áll úgy reagált, a város nem önmagától ment csődbe, amit nem szabad engedni. – Egy komoly fejlesztést sem lehet mondani, miközben lejmenetben van a közbiztonság, a közösségi közlekedés. Nem látni, mire ment el a rengeteg pénzt, és a szolidaritási hozzájárulási adót sem fizette be, mégis a csőd szélén áll a város – fogalmazott, jelezve, a Tisza Párt asszisztál mindehhez.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Horváth József a Harcosok órája vendége (Forrás: Facebook)


