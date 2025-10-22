Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

kormánygyermekvédelemFülöp Attila

Lépett a kormány: sokkal többet költenek a gyermekvédelemben élő gyerekekre a jövő hónaptól

Van szívünk és van akaratunk, hogy tovább segítsük a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok helyzetét – mondta a Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 22. 11:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány úgy döntött, hogy 17 milliárd forint plusz forrást ad a gyermekvédelem területére, ebből pedig hétmilliárd forintot közvetlenül a gyermekek részére fordítandó támogatásokhoz – közölte Fülöp Attila.

Fegyvernek, 2025. augusztus 25. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Hétszínvirág lakásotthon átadásán Fegyverneken 2025. augusztus 25-én. MTI/Máthé Zoltán
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az államtitkár ismertette: megemelik a napi minimum étkezésre fordítandó összeg mértékét négyezer forintra, ami részben a gyermekotthoni étkezésből, részben pedig az iskolai-óvodai étkezésből tevődik össze. Megemelik a gyermekek ruháztatására fordítandó összeget is kétszázezer forintra, ez negyvenszázalékos emelést jelent. Emellett megduplázzák azt a zsebpénzt, amit a gyerekek és a fiatalok kapnak. Mind a három intézkedést november 1-jétől vezetik be.

Bevezetnek egy új támogatást is, ami a fiataloknak és gyermekeknek kifejezetten sportcélú kiadásokra, sporteszközökre fordítható ötvenezer forint értékben, ezt január 1-jétől vezetik be – tette hozzá.

A többi tízmilliárd forintról a következő napokban dönt a kormány – közölte.

Fülöp Attila hangsúlyozta: azért csinálják ezt, mert szívükön viselik a gyermekek sorsát, minden támogatást meg szeretnének nekik adni, hogy esélyt teremtsenek nekik az életben.

Orbán Viktor hétfőn a parlamentben az ellenzék azonnali kérdéseire válaszolva ígérte meg, hogy jelentős emelések jönnek, az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben. 

Borítókép: Fiatalok a Nógrád megyei Taron, a Háromszínvirág Gyermekotthon Vadvirág Lakásotthonában (Fotó: MTI/Komka Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpedofil ügy

Tanú lesz az egész ország

Bayer Zsolt avatarja

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu