Lépett a kormány: sokkal többet költenek a gyermekvédelemben élő gyerekekre a jövő hónaptól

A kormány úgy döntött, hogy 17 milliárd forint plusz forrást ad a gyermekvédelem területére, ebből pedig hétmilliárd forintot közvetlenül a gyermekek részére fordítandó támogatásokhoz – közölte Fülöp Attila.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az államtitkár ismertette: megemelik a napi minimum étkezésre fordítandó összeg mértékét négyezer forintra, ami részben a gyermekotthoni étkezésből, részben pedig az iskolai-óvodai étkezésből tevődik össze. Megemelik a gyermekek ruháztatására fordítandó összeget is kétszázezer forintra, ez negyvenszázalékos emelést jelent. Emellett megduplázzák azt a zsebpénzt, amit a gyerekek és a fiatalok kapnak. Mind a három intézkedést november 1-jétől vezetik be.

Bevezetnek egy új támogatást is, ami a fiataloknak és gyermekeknek kifejezetten sportcélú kiadásokra, sporteszközökre fordítható ötvenezer forint értékben, ezt január 1-jétől vezetik be – tette hozzá.

A többi tízmilliárd forintról a következő napokban dönt a kormány – közölte.

Fülöp Attila hangsúlyozta: azért csinálják ezt, mert szívükön viselik a gyermekek sorsát, minden támogatást meg szeretnének nekik adni, hogy esélyt teremtsenek nekik az életben.

Orbán Viktor hétfőn a parlamentben az ellenzék azonnali kérdéseire válaszolva ígérte meg, hogy jelentős emelések jönnek, az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.