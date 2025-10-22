autóbuszbalesetgimnázium

Diákok is megsérülhettek a szolnoki buszbalesetben

Szolnokon a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy helyi járatos autóbusz. Az iskolában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a járművön azonban utaztak a gimnáziumban tanuló diákok is.

2025. 10. 22.
Mint a Szoljon.hu információi alapján beszámoltunk róla, egy helyi járatos autóbusz nagy sebességgel belerohant a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe a Szabadság téri csomóponton átgázolva. A helyszínre közúton és helikopterekkel érkező mentőegységeknek csaknem harminc sérültet kellett kórházba vinni vagy sérüléseiket ellátni.

A sérültekért több mentőautó és két mentőhelikopter is érkezett (Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János)

A baleset következményeként jelentős kár keletkezett a Varga Katalin Gimnázium Obermayer Lajos ácsmester által 1856-ban épített épületében. Az iskola titkársága a lap érdeklődésére elmondta, a gimnáziumban tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, azonban a tanintézményben tanulók közül tartózkodtak a balesetet szenvedett autóbuszon, az ő állapotukról azonban egyelőre nincsen információ.

Az iskolavezetés úgy döntött, hogy az események hatására a gimnázium diákjait és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedik, így hamarabb kezdődik számukra az őszi tanítási szünet.

Borítókép: Az iskola falának ütközött, összeroncsolódott autóbusz (Fotó:MTI/Mészáros János)


