Iskola falának csapódott egy busz Szolnokon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Egy helyi autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe szerda reggel. A Szoljon.hu információi szerint a balesetnek harminc könnyű és négy súlyos sérültje van.

2025. 10. 22. 10:01
Szandaszőlős felől érkezett az a busz, mely letért az útról a szolnoki Szabadság téri körforgalomban, és a járdára szaladt, majd a Varga Katalin Gimnázium épületének ütközött – írja a Szoljon.hu hírportál.

A sérültek mentésében a tűzoltók is részt vesznek. Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János

A helyszínen rengeteg ember gyűlt össze, közöttük diákok és aggódó szülők igyekeznek információt szerezni. A lap helyszíni tudósítója szerint a rendőröknek időnként szó szerint az elzáráson kívülre kell tessékelniük az embereket.

Elsődleges információk szerint a balesetnek harminc könnyű és négy súlyos sérültje van, pontos adatok csak később várhatók, hiszen a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. A városba két mentőhelikopter is érkezett, a gépek a Rózsaparkban tudtak landolni.

Az Útinform tájékoztatása szerint a Szabadság térnél a körforgalomnál megállították a forgalmat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a helyszínen teljes útlezárást rendeltek el, és azt kérik az úton lévőktől, hogy a balesettel érintett szakaszt kerüljék el.

Borítókép: Iskola falának rohant egy busz Szolnokon (Fotó: Szoljon.hu/Mészáros János)

 

