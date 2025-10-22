A toplistás bűnözőt évekig a nagymamája rejtegette

A nagymamájánál bujkált a Magyarország ötven legkeresettebb bűnözője toplistán szereplő drogdíler, akit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége Komárom-Esztergom vármegyében fogott el.

A KR NNI a Delta Programban a kábítószeres ügyekben körözöttek felkutatását is prioritásként kezeli. Forrás: Police.hu

A 32 éves férfi már két éve bujkált a hatóságok elől, miután jogerősen elítélték kábítószer-kereskedelem miatt – közölte a KR NNI. A bűncselekmény még 2021-ben történt, a férfi két kilogramm speedet próbált meg átvenni egy Zala vármegyei autómosóban a felsőbb kapcsolatától, amikor a rendőrök lecsaptak rá.

A Pécsi Törvényszék 2023-ban hat év fegyházbüntetésre ítélte, miközben a Tatabányai Rendőrkapitányságon egy másik ügyben, rongálás és kábítószer-birtoklás miatt is eljárást folytattak vele szemben.

A vádlott azonban sem ennek az ügynek a befejezését, sem a korábbiban az ítélethirdetést nem várta meg, az első adandó alkalommal megszökött

– írták.

A rendőrök megpróbálták felkutatni, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék már európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, azt feltételezve, hogy esetleg külföldön tartózkodhat.

Végül a KR NNI fejvadászai a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén élő nagymamájához, és kiderült, hogy az unoka nála bujkál.

Az október 16-án végrehajtott rajtaütést követően a körözött férfit előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, és azóta a jogerősen rá kiszabott fegyházbüntetésének letöltését is megkezdte

– áll a közleményben.