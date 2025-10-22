Magyar PéterTseber RolandSkirják Krisztián

Újabb gyanús alak sündörög Magyar Péter körül

Magyar Pétert legutóbbi ukrajnai útján nemcsak egy ukrán kém, Tseber Roland kísérte, hanem egy másik gyanús hátterű figura is, a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozgó Skirják Krisztián. A férfi a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója, és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai Magyaroknak az arca – tárta fel az Ellenpont.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 22. 8:54
Közel négy év hadiállapot után, miközben több százezren meghaltak, és millióknak kellett elmenekülniük Ukrajnából, illetve még most is százak lépik át Európába igyekezve illegálisan az ukrán határt, még mindig akadnak olyan hadköteles korú fiatalemberek, akiknek nem kell félniük a Hadkiegészítő Parancsnokság mindennapos emberrablásaitól. A hírek szerint a katonai felmentés vagy a szolgálattól való védettség manapság a legdrágább árucikk Ukrajnában, amit sok esetben csak a kiváltságosok, a maffiózók, de leggyakrabban a besúgók tudnak megszerezni – írja az Ellenpont.

Magyar Pétert Tseber Roland és Skirják Krisztián kísérte Ukrajnában. (Forrás: Ellenpont)

Kamu magyar szervezet, amely Magyar Pétert és a háborút támogatja

Nemrég – nyilvánvaló kijevi segédlettel – létrehoztak egy Ukrajnai Magyarok nevű szervezetet, melynek van egy – főleg magyar ellenzékiekből álló – követőtábora is a Facebookon. A szervezet egyik arca a magyar származású Skirják Krisztián.

Skirják Krisztián az elmúlt időszakban a sztálini időket is túllihegő stílusban készített magyar nyelvű ukrán propagandavideókat a fentebb már említett álmagyar csoportba, mely főleg a tájékozatlan magyar választópolgárok szívére akar hatni. Ezekben azt hangsúlyozza, hogy Magyarország a rossz oldalon van – írja cikkében az Ellenpont.

Magyar Péter bucsai kísérője, az ügynök Tseber Roland mellett a háború előtt Bucsában élő Skirják Krisztián volt, aki olyan lazasággal kísérte végig őt a település központján, mintha valami miatt neki sem kellene tartania a kényszersorozásoktól. Pedig saját bevallása szerint civil foglalkozása egészségügyi marketingszakértő. Ez pedig, jegyzi meg a lap, hivatalosan nem ok a felmentésre. 

Rácz Andrással nagyon jó a kapcsolata

Skirják emellett, akárcsak Tseber Roland, gyakran találkozik Rácz András Oroszország-szakértővel is, aki legutóbb a kárpátaljai magyarokat hibáztatta a munkácsi orosz rakétatámadásért is, de Sebestyén József agyonverését is igyekezett mentegetni – emlékeztet az Ellenpont. Skirjak és Rácz legutóbb közös videót is posztoltak az Ukrajnai Magyarok oldalán. Ebben Skirják kérdésére Rácz azt mondja, hogy el kell utazni Kárpátalján kívülre is a magyar embereknek, hogy kevésbé higgyenek annak a propagandának, amit el akarnak velük hitetni.

Az Ukrajnán belül szabadon utazgató hadköteles korú fiatalember részt vett Rácz András egyik ungvári fórumán is, amelyen a Majdan egykori aktivistái és helyi Soros szervezetek képviselőinek jelenlétében ismét Ljah Sándorral volt jelen.

Skirják Krisztián gyakran találkozik Rácz András Oroszország-szakértővel is. (Forrás: Ellenpont)

Ez a konferencia a Re:Open Ukraine nevű rendezvény volt, amelyet a Dmitro Tuzsanszkij által vezetett Institute for Central European Strategy szervez. Az Ellenpont oknyomozása kiderítette, hogy a szervezet az ukrán Soros Alapítvány hátszelével működik.

Az Ellenpont emlékeztet, hogy Skirják Krisztián Hankó Balázs magyar miniszter legutóbbi beregszászi látogatását sem hagyta szó nélkül. A kulturális és innovációs miniszter ugyanis nyári beregszászi látogatása alkalmával felkereste a mozgósítás közben agyonvert Sebestyén József beregszászi sírját, ahol lerótta kegyeletét.

A korábban Magyar Pétert fogadó Skirják válaszul szintén kiment Sebestyén sírjához, és videóban magyarázta el Hankónak, hogyan kellett volna helyesen cselekednie.

Ki kellett egészítenem a miniszter úr méltó gesztusát, és néhány virágot nemcsak József sírjára, hanem mindazok sírjára is el kell helyeznem, akik hősökként estek el vagy haltak meg a gonosz elleni harcban, hazánk szabadságáért, olyan értékekért, melyek minden politikai vitán felülállnak.

A lap szerint nyilvánvaló tehát, hogy Kijev olyan ukrajnai magyar, vagy részben magyar kötődésű emberekkel akar a magyar választókhoz eljutni és nekik üzenni, akiknek gyanús kapcsolataik vannak. Ezek az emberek pedig minden eszközt bevetnek, hogy az ukrán állam befolyását tudják erősíteni. Magyar Péter tehát egy olyan társaságba került, ahol számos ügynök és gyanús hátterű ember megtalálható.

Borítókép: Skirják Krisztián és Magyar Péter


