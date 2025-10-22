Újabb gyanús alak sündörög Magyar Péter körül

Közel négy év hadiállapot után, miközben több százezren meghaltak, és millióknak kellett elmenekülniük Ukrajnából, illetve még most is százak lépik át Európába igyekezve illegálisan az ukrán határt, még mindig akadnak olyan hadköteles korú fiatalemberek, akiknek nem kell félniük a Hadkiegészítő Parancsnokság mindennapos emberrablásaitól. A hírek szerint a katonai felmentés vagy a szolgálattól való védettség manapság a legdrágább árucikk Ukrajnában, amit sok esetben csak a kiváltságosok, a maffiózók, de leggyakrabban a besúgók tudnak megszerezni – írja az Ellenpont.

Magyar Pétert Tseber Roland és Skirják Krisztián kísérte Ukrajnában. (Forrás: Ellenpont)

Kamu magyar szervezet, amely Magyar Pétert és a háborút támogatja

Nemrég – nyilvánvaló kijevi segédlettel – létrehoztak egy Ukrajnai Magyarok nevű szervezetet, melynek van egy – főleg magyar ellenzékiekből álló – követőtábora is a Facebookon. A szervezet egyik arca a magyar származású Skirják Krisztián.

Skirják Krisztián az elmúlt időszakban a sztálini időket is túllihegő stílusban készített magyar nyelvű ukrán propagandavideókat a fentebb már említett álmagyar csoportba, mely főleg a tájékozatlan magyar választópolgárok szívére akar hatni. Ezekben azt hangsúlyozza, hogy Magyarország a rossz oldalon van – írja cikkében az Ellenpont.

Magyar Péter bucsai kísérője, az ügynök Tseber Roland mellett a háború előtt Bucsában élő Skirják Krisztián volt, aki olyan lazasággal kísérte végig őt a település központján, mintha valami miatt neki sem kellene tartania a kényszersorozásoktól. Pedig saját bevallása szerint civil foglalkozása egészségügyi marketingszakértő. Ez pedig, jegyzi meg a lap, hivatalosan nem ok a felmentésre.

Rácz Andrással nagyon jó a kapcsolata

Skirják emellett, akárcsak Tseber Roland, gyakran találkozik Rácz András Oroszország-szakértővel is, aki legutóbb a kárpátaljai magyarokat hibáztatta a munkácsi orosz rakétatámadásért is, de Sebestyén József agyonverését is igyekezett mentegetni – emlékeztet az Ellenpont. Skirjak és Rácz legutóbb közös videót is posztoltak az Ukrajnai Magyarok oldalán. Ebben Skirják kérdésére Rácz azt mondja, hogy el kell utazni Kárpátalján kívülre is a magyar embereknek, hogy kevésbé higgyenek annak a propagandának, amit el akarnak velük hitetni.