Kivéreztetné a munkavállalókat a Tisza Párt terve

A Tisza Párt lebukott: Brüsszel és a mögötte felsorakozott baloldali szakértők utasítására elvennék a magyar családok és vállalkozások pénzét, és megadóztatnák a nyugdíjakat. Brutálisan magas, többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetne be 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, illetve a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék kilenc százalékról 25 százalékra.

A munkahelyek védelme elsődleges a kormány számára. Fotó: Németh András Péter

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében továbbra is:

közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon,

a regisztrált álláskeresők száma rendkívül alacsony szinten maradt és

a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az európai uniós átlag alatt van.

A magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére, a hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már egymillióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek: több mint két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.

A másik út a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza – Brüsszel utasítására – a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Emellett Brüsszel olyan nyugdíjreformot vár el, amit a Tisza végre is hajtana: eltörölné a 13. havi nyugdíjat és megadóztatná már a nyugdíjakat is. A Tisza megnövelné a dolgozó emberek adóterheit, és tönkre tenné a magyar vállalkozásokat, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Ezzel szemben a kormány a magyar munkavállalók pártján áll és mindent megtesz a magyarországi ipar, valamint a hazai kkv-k védelme érdekében. A fix 3 százalékos hitel bevezetése a Széchenyi-kártya-programban újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány gyors és hatékony megoldásokkal segíti a magyar gazdaság szereplőit. A hitelprogram révén a cégek stabil, kiszámítható és támogatott forráshoz jutnak, ez évente akár több millió forint megtakarítást jelenthet egy vállalkozásnak. A kormány a vállalkozások támogatásával a családok anyagi biztonságának erősítéséhez, a munkahelyek védelméhez és a bérnövekedéshez is érdemben hozzájárul.