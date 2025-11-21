Tiszás jelöltek: Orbán Viktor felakasztásával hergel és konzultációs ívet éget a Paraszt TV baloldali módszereket bevető szereplője

Fejér vármegye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében, Bicske környékén is három jelöltaspiráns verseng a Tisza Párt úgynevezett előválasztásán. Egyikük Bencz Zoltán, akit a bemutatkozó szövege alapján akár komoly embernek is gondolhatna bárki. A leírás szerint ugyanis Bencz korábban egy nemzetközi gyógyszergyár üzletfejlesztési vezetője volt, manapság pedig a jól hangzó és divatos szervezetfejlesztő és coach szakmákat űzi. Ugyanitt megtudható róla még, hogy bonyolult helyzetekben is tud nyugodtan dönteni, hisz a közös gondolkodásban, veszélyt lát a fiatalok elvándorlásában, miközben fontos számára a kisvállalkozások és a vizes élőhelyek helyzete, no meg az utak állapota.

Orbán Viktor felakasztásával hergelt a tiszás Bencz – Forrás: Facebook

Benczről ugyanakkor egészen más képet festenek az utóbbi időben a közösségi médiában közzétett bejegyzései. A férfi a Facebookon Paraszt TV elnevezéssel csatornát működtet, az ide feltöltött videóiban magát parasztembernek, alkotótársát – a feleségét – pedig parasztasszonynak nevezi. A némelykor egészen képtelen videók közül korábban már bemutattunk néhányat, így például azt, amelyben Bencz egy intézmény vagy vendéglátóhely illemhelyiségében bocsátkozik sajátos fejtegetésbe a női wc-k megfelelő számát illetően.

Akadnak ugyanakkor direkt politikai videói is, ezekben pedig Bencz az elmúlt évek minden hergelésre alkalmas baloldali eszközét és közhelyét felvonultatja. Ennek legnyilvánvalóbb példája, amikor Orbán Viktor akasztásával – fogalmazzunk úgy – viccelődött.

Bencz a hatvanpusztai, feltehetően Hadházy Ákos független képviselő által szervezett egyik tüntetésen készített videót. Felvett egy Orbán Viktort ábrázoló molinót is, amelyet éppen felakasztottak egy létrára. Bencz ennek kapcsán arról beszélt, hogy akasztják a miniszterelnököt, ami szomorú lenne, ha nem Orbán Viktorról lenne az. Szó szerint így fogalmazott: „Ott van egy a Vityáról, egy kis kép, most éppen itt akasztják a Vityát, ami egy szomorú dolog lenne, ha nem pont a Vityáról lenne szó.”

Hasonló hangot ütött meg Bencz abban a – TikTokra feltöltött – videóban is, amit a nemzeti konzultáció kapcsán készített. Ezen egyik este hegesztőpisztollyal felgyújtott egy ívet, közben gyűlölettel átitatott hangon például azt mondta, hogy „Látod Viktor? Konzultálunk. Lehet így is, ezt érdemled.” Aztán lehülyézte azt az egy-két millió embert, aki másként gondolkodik, mint ő és részt vesz a konzultációban.

De illeszkedik a sorba az a most egyébként nem elérhető videója is, amin egy égen magasan szálló repülőnek mutatja hosszan a középső ujját, mégpedig azért, mert szerinte a gépen egy „NER-oligarcha” utazik. „De hát egyszer majd le kell szállni pajtás, […] Jobb, ha magadtól szállsz le, mert különben zuhanás lesz a vége és crash” – fenyegetőzik nyilvánvalóan a képzelt vagy valós illető halálára utalva Bencz.

A Tisza jelöltje tehát hozza mindazt, amit az elmúlt években a baloldal produkált: a miniszterelnök akasztásáról, mások haláláról beszélt, konzultációs ívet égetett, és lehülyézte az elsősorban fideszes választók millióit. Ha ehhez hozzávesszük, hogy más videójában szabadságünnepnek nevezte az idei budapesti pride-ot, amin ott is volt, részt vett a liberális Loupe színtársulat tüntetésén és korábban még Brüsszelben is járt, ahol Ursula von der Leyen bizottsági elnököt dicsérte, megkapjuk a tipikus balliberális, elsősorban DK-s interneten hergelő személyleírását. Csakhogy a baloldaliak minden jellegzetességét felmutató Bencz Zoltán a Tisza előválasztásán indul.