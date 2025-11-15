Rendkívüli

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

Egy óbudai irodaházban a héten megkezdték a tiszás jelöltek fényképezését, vagyis megindult a párt régóta csúszó jelöltállítási folyamata. Magyar Péterék már tavasszal arról beszéltek, hogy ezrével jelentkeztek náluk emberek országgyűlési képviselőnek, és jelöltjeik kiválóak lesznek. Ehhez képest az egyik aspiráns Paraszt_TV névvel tesz közzé videókat a Facebookon nyilvános wc-ről, szemetes vonatsínről és hegesztőpisztollyal elégetett nemzeti konzultációs ívről. A fotózás helyszínéül szolgáló ingatlan kapcsán ráadásul a Pegasus kémszoftver is képbe került.

Munkatársunktól
2025. 11. 15. 8:59
Csütörtökön megkezdődött a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek fotózása, mégpedig egy budapesti, III. kerületi irodaházban – erről számolt be a Hír TV. A csatornának a helyszínen többen megerősítették, hogy ott éppen tiszás esemény volt. Az épületbe tartók azonban azt nem árulták el, hogy ők jelöltek-e, így egyelőre nem derült ki, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjtenie a kellő számú indulót a beharangozott előválasztáshoz.

Úgy tűnik, apad a Tisza – Fotó: Havran Zoltán

Merthogy a Tiszánál grandiózus folyamatot álmodtak meg a 106 országgyűlési egyéni képviselőjelölt kiválasztására. Pontosabban 105-re, Magyar Péter ugyanis elindul a fővárosban, a Hegyvidéken, és neki nem kell senkivel megmérkőznie a képviselőjelölti pozícióért. A többi helyre – a nyári közlések szerint – előbb három embert keresnek, vagyis összesen 315 indulót, közülük két körben választanák ki azt, akinek a neve felkerül majd a 2026. áprilisi szavazólapra. Persze csak akkor, ha az így kiválasztottak indulását a párt elnöksége nem vétózza meg. Magyar Péter augusztusban éppen a Klubráidónak – ahova megfogadta, hogy soha nem megy – mondta el: szeptember 30-ig bejelentik a 315 jelöltet. 

Ebből nem lett semmi, szeptember utolsó napjaiban ugyanis a párt közölte, hogy csak novemberben mutatják be az aspiránsokat a nyilvánosságnak és a hónap végéig meg is akarják találni a végső indulót.

A húszévesé a világ

Bár addig csak két hét van, de a jelek szerint a Tiszánál megindult a folyamat. Abból, hogy fotózásra hívták az előválasztásra benevezőket, arra lehet következtetni, hogy készülnek a szórólapok, a bemutatkozó videók és más kampányanyagok. 

A Magyar Nemzet megtudta azt is, melyik vállalkozás működik közre ezek előállításában. A fotózásra a főváros III. kerületében található Reményi Ede utca egyik irodaházában került sor, ide jegyezték be az év elején alapított, film- és videókészítéssel foglalkozó Pink Túzok Kft.-t. 

A cégjegyzésre egy bizonyos Berkes Bence jogosult, aki érdekelt az Árad a TISZA Kft.-ben is. A cégnév természetesen nem a véletlen műve, a vállalkozás a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozása. A gazdasági társaságról megemlékezett már a magyar sajtó: a HVG internetes kiadása írta meg, hogy a kft.-t egy húszéves fiatalember, a TikTok-szakértőként bemutatott Mérő Leon hozta létre a Tiszával közösen. A cégalapításról Magyar Péter is tudott, a Tisza vezetője a Facebookon, a cikk alatt sok sikert is kívánt a fiatal cégvezérnek.

Pegasus a házban

Érdekesség, hogy a Reményi Ede utcai épületben egy másik vállalkozás is helyet kapott, név szerint az Octogon Services Kft. A cég egy bizonyos Tomer Felmanhoz köthető, akárcsak az URmine Plus Kft. Mindez csak azért említésre méltó, mert a vállalkozásról a HVG is írt, mégpedig a Pegasus-ügy kapcsán. A lap megjegyezte egyebek mellett, hogy „az URmine a magyar hatóságoktól engedélyt kapott az úgynevezett kettős, vagyis polgári és katonai felhasználásra egyaránt alkalmas termékek külkereskedelmére is. Ebbe a csoportba akár nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek és az azokhoz szükséges szoftverek is beletartozhatnak.”

Az első fecske

Ki kell térjünk azokra a szereplőkre is, akiket a Hír TV kamerája rögzített a fotózás helyszínéül szolgáló épületnél, így a Tisza jelölt-jelöltjei lehetnek. Egyikük Bencz Zoltán, akiről a Magyar Nemzet úgy tudja: helye lesz az előválasztáson, így akár a parlamenti bejutásra esélyt kapó végleges jelöltek közé is bekerülhet. Bencz régi motoros a Tiszában, már amennyire valaki régi arc lehet ott. A férfi mindenesetre a Tisza Fejér vármegyei önkéntes szervezője, a párt Fejér megyei Facebook-csoportjának moderátora, és a megye korábbi koordinátora. Bencz a közösségi médiában aktívan oszt meg Tisza-tartalmakat, valamint egy „Paraszt_TV” nevet viselő sorozat keretében tesz közzé rendszeresen videókat a profiljában, ahol parasztemberként hivatkoznak rá. És ő is önmagára.

A csatornán például látható házi készítésű bábmese, vagy egy videó arról, hogy Benczék kiszóródott kukoricát találnak egy földúton. De a társadalmi tanulság sem marad le: egy rövid felvételen a tiszás képviselőjelölt-jelölt azt mutatja meg pozitív példaként, hogy egy nyilvános helyen olyan mellékhelyiséget talál, amelyben két női és egy férfi wc van. Máskor pedig a vasúti sínek közé dobott szemetet mutatva azon polemizál, hogy ki is a paraszt. Ráakadtunk olyan videóra, amelyben Bencz hegesztőpisztollyal égeti el a nemzeti konzultációs lapot, közben szapulja a miniszterelnököt, és mindazokat, akik visszaküldik a kérdőívet.

Bencz Zoltán egyébként röviden nyilatkozott csütörtökön a Hír TV-nek, s azt mondta: a Tisza a legnagyszerűbb párt, ezért csatlakozott hozzá.

Erről volt szó?

A Tisza vezetői már tavasszal arról beszéltek, hogy több ezren jelentkeztek képviselőjelöltnek és arra is utaltak: nívós listát állítanak össze. A jelöltek között olyan elismert szakemberek is szerepelnek, mint háziorvosok, ügyvédek és vállalkozók, a legkülönbözőbb területekről – fogalmazott egy alkalommal maga Magyar Péter. Egyelőre talány, hogy a pártelnök akkor a Paraszt_TV egyik főszereplőjére gondolt-e.


