Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

Csütörtökön megkezdődött a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek fotózása, mégpedig egy budapesti, III. kerületi irodaházban – erről számolt be a Hír TV. A csatornának a helyszínen többen megerősítették, hogy ott éppen tiszás esemény volt. Az épületbe tartók azonban azt nem árulták el, hogy ők jelöltek-e, így egyelőre nem derült ki, hogy Magyar Péternek sikerült-e összegyűjtenie a kellő számú indulót a beharangozott előválasztáshoz.

Úgy tűnik, apad a Tisza – Fotó: Havran Zoltán

Merthogy a Tiszánál grandiózus folyamatot álmodtak meg a 106 országgyűlési egyéni képviselőjelölt kiválasztására. Pontosabban 105-re, Magyar Péter ugyanis elindul a fővárosban, a Hegyvidéken, és neki nem kell senkivel megmérkőznie a képviselőjelölti pozícióért. A többi helyre – a nyári közlések szerint – előbb három embert keresnek, vagyis összesen 315 indulót, közülük két körben választanák ki azt, akinek a neve felkerül majd a 2026. áprilisi szavazólapra. Persze csak akkor, ha az így kiválasztottak indulását a párt elnöksége nem vétózza meg. Magyar Péter augusztusban éppen a Klubráidónak – ahova megfogadta, hogy soha nem megy – mondta el: szeptember 30-ig bejelentik a 315 jelöltet.

Ebből nem lett semmi, szeptember utolsó napjaiban ugyanis a párt közölte, hogy csak novemberben mutatják be az aspiránsokat a nyilvánosságnak és a hónap végéig meg is akarják találni a végső indulót.

A húszévesé a világ

Bár addig csak két hét van, de a jelek szerint a Tiszánál megindult a folyamat. Abból, hogy fotózásra hívták az előválasztásra benevezőket, arra lehet következtetni, hogy készülnek a szórólapok, a bemutatkozó videók és más kampányanyagok.

A Magyar Nemzet megtudta azt is, melyik vállalkozás működik közre ezek előállításában. A fotózásra a főváros III. kerületében található Reményi Ede utca egyik irodaházában került sor, ide jegyezték be az év elején alapított, film- és videókészítéssel foglalkozó Pink Túzok Kft.-t.

A cégjegyzésre egy bizonyos Berkes Bence jogosult, aki érdekelt az Árad a TISZA Kft.-ben is. A cégnév természetesen nem a véletlen műve, a vállalkozás a Tisza Párt rendezvényszervező vállalkozása. A gazdasági társaságról megemlékezett már a magyar sajtó: a HVG internetes kiadása írta meg, hogy a kft.-t egy húszéves fiatalember, a TikTok-szakértőként bemutatott Mérő Leon hozta létre a Tiszával közösen. A cégalapításról Magyar Péter is tudott, a Tisza vezetője a Facebookon, a cikk alatt sok sikert is kívánt a fiatal cégvezérnek.