Köpönyegforgatók, botrányhősök: bemutatjuk Magyar Péter miskolci megmondóembereit

Igazi politikai túlélőket találhatunk a miskolci óbaloldalon – mivel lyukra futottak korábban a szivárványkoalíciós próbálkozásaikkal, most azt remélhetik, a Tisza Pártnál bejönnek a számításaik. A Boon cikksorozatában felidézte, Veres Pál polgármestersége alatt három alpolgármesterrel is dolgozott, akik végül inkább a vesztét, mint a sikerét hozták el: Badány Lajossal, Szopkó Tiborral és Varga Andreával. Mint fogalmaztak, a furcsa, sokszor kétes hírű triumvirátus tagjai közül előbbi kettő még ma is a közéletben sertepertél.

Varga Andrea korábbi miskolci alpolgármester (Fotó: Mediaworks)

De mit is érdemes tudni róluk? Varga Andrea 2019 és 2024 között pedig Miskolc alpolgármestereként dolgozott, mára pedig a politikai színpad egyik legellentmondásosabb figurájává nőtte ki magát.

Előszeretettel nevezi magát civilnek, ám a politikai logógyűjtésben kevesen múlták felül

– emelte ki róla a Boon.

A pártlogógyűjtő, káoszteremtő „civil”

Felidézték: 2014-ben az Együtt–DK–MSZP színeiben indult, 2019-ben már az Együtt, DK, MSZP, Velünk a Város, SZIVE, Padtársak, Párbeszéd, LMP, Jobbik és Momentum támogatását élvezte, 2024-ben pedig a Függetlenek SZIVE, Jobbik és Momentum neve díszelgett mellette. „Varga Andrea bárki támogatását elfogadta, majd el is árult mindenkit” – hangsúlyozták. Alpolgármesterként a nevéhez volt fűzhető 4IM felzárkóztatási program körüli botrány, de nagy port kavart azzal is,

férje érdekes módon, hirtelen a Miskolci Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottságában találta magát, ahol évek alatt több mint tízmillió forintot vett fel.

Ha mindez nem lenne elég, a Boon hivatali forrásai szerint Varga kabinetét a toxikus munkakörnyezet, az érzelmi zsarolás és a folyamatos dráma is jellemezte.

A Tisza helyi megmondóemberei

A 2024-es önkormányzati választásokon Veres Pál visszalépése után bejelentkezett új polgármester-jelöltnek, ahol megsemmisítő vereséget szenvedett. Hiába volt köztudottan esélyesebb Barkai László, nem lépett vissza, amivel pedig gyakorlatilag bebetonozta az ellenzék vereségét. A Boon kiemelte:

Varga Andrea ma már Magyar Péter pártja környékén tűnik fel rendszeresen és nem titkolt célja, hogy tiszásként térjen vissza a közéletbe.

A politikusnak férje továbbra is hű támogatója, a miskolci közéletben pedig már úgy emlegetik őket, mint a Tisza helyi „erős embereit” – tették hozzá. Varga Andrea életútjáról és munkásságáról a Boon hasábjain olvashat bővebben.