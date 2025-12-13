LiverpoolKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Kerkez szerint Szoboszlai szintet lépett, a tempót viszont még szoknia kell

Magyar válogatott játékosával hangol a Liverpool. A Premier League címvédőjének honlapja Kerkez Milos véleményére volt kíváncsi a csapat szombati, Brighton elleni hazai bajnokija előtt. Több téma is előkerült, a hátvéd az aktualitásokon kívül Szoboszlai Dominik szerepéről is beszélt.

2025. 12. 13. 5:50
Kerkez Milos bizakodva várja csapata következő, Brighton elleni bajnoki mérkőzését. Fotó: NurPhoto/Jose Breton
A bajnokságban is ráférne a sikerélmény a Liverpoolra. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik klubja Szoboszlai góljával 1-0-s győzelmet aratott kedden, az Inter vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában, viszont az előző öt bajnokijából csak egyet nyert meg, legutóbb, múlt szombaton a Leeds ellen például a ráadásban bukott pontokat. A csapat címvédőként 15 forduló után 23 pontot gyűjtve a tizedik helyen áll, igaz, hátránya így is „csak” tíz pont a listavezető Arsenal mögött.

Kerkez Milos (pirosban) és a Liverpool a múlt héten 3-3-as döntetlent játszott a Leeds vendégeként
Kerkez Milos (pirosban) csapata, a Liverpool a múlt héten 3-3-as döntetlent játszott a Leeds vendégeként (Fotó: NurPhoto/MI News)

A Liverpool legközelebb szombaton 16 órás kezdettel a Brighton ellen, az Anfield Roadon lép pályára az angol élvonalban (tv: Spíler1). Az ellenfél szintén 23 pontos, ám jobb gólkülönbsége miatt két pozícióval jobban áll, mint neves riválisa. 

A csapat eredményessége nem a véletlen műve, a 32 éves Fabian Hürzeler által felkészített együttes a liga korábbi szakaszában hazai pályán legyőzte a Manchester City, valamint idegenben a Chelsea csapatát is.

 

Kerkez Milos szerint készen áll a Liverpool

A Liverpool–Brighton előtt a liverpooliak klubhonlapja a magyar válogatott hátvéddel, Kerkez Milossal készített interjút.

– A Premier League-ben minden meccs nehéz, ezt azonnal megtanultam, amikor idejöttem. Minden mérkőzésen százszázalékosan kell koncentrálni, mert mindenki legyőzhet mindenkit – kezdte Kerkez. – Biztos vagyok benne, hogy az Inter elleni meccs után fizikailag és mentálisan is készen állunk, ráadásul hazai pályán fogunk játszani. Vissza kell hoznunk azt az érzést, hogy amikor az Anfielden szerepelsz, nem tudsz könnyen játszani. Fontos meccset nyertünk az Inter ellen, és most azt hiszem, folytatnunk kell a Brighton ellen. Még fontosabb lesz, hogy elkezdjünk pontokat szerezni a Premier League-ben is.

Kerkez Milos tudja, hogy csapatának el kell kezdenie pontokat gyűjteni a bajnokságban
Kerkez Milos tudja, hogy csapatának el kell kezdenie pontokat gyűjteni a bajnokságban (Fotó: AFP/Paul Ellis)

 

Sokat tanul Andy Robertsontól

A 22 éves Kerkez szerint a háttér adott. Úgy fogalmazott, hogy a csapat „nagyon-nagyon együtt van”, ráadásul mindenki egy irányba húz, és szeretné megfordítani az utóbbi idők eredménytelenségét. A nemzeti tizenegynél is számításba vett hátvéd a nyári átigazolása óta eddig 21 tétmérkőzésen lépett pályára liverpooli színekben, egy hete, a Leeds ellen végig a pályán volt, a hétközi BL-meccsen viszont nem állt be.

Számomra ez az első alkalom, hogy háromnaponta játszom. Ezt még szoknom kell, de hogy ki játszik, az végső soron az edző döntése, ami ellen nincs mit tenni. Itt van mellettem Robbo (Andy Roberton – a szerk.), aki egy remek játékos és nagy név, aki nagy dolgokat vitt véghez a klubnál. Mi nagyon drukkolunk egymásnak. Ez egy pozitív versengés közöttünk, én pedig nagyon sokat tanulok tőle. Mindenki mindig játszani szeretne, különösen én, de ez az edző döntése, és természetesen jót tesz a lábunknak, ha néha pihenhetünk, vagy el tudják látni a sérüléseket. Én jól érzem magam

 – magyarázta Kerkez.

 

Szoboszlai szintet lépett

Kerkez Milost persze válogatottbeli csapattársáról, Szoboszlai Dominikről is kérdezték.

Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik edzése közben
Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik edzése közben (Fotó: AFP/Peter Powell)

– Az előző éve remek volt, megnyerte a címet is. Én azt mondanám, hogy ebben az évben a következő szintre lépett. Soha nem láttam még játékost ennyi különböző poszton játszani. Ő tényleg képes rá – mondta Kerkez, aki szerint Szoboszlai akkor is folyamatosan buzdította a társakat, amikor a csapat nem játszott jól. 

Sokat fut, védekezik, támad és mindent megcsinál. Jó, hogy itt van, és remélhetőleg folytatni is fogja, mert szükségünk lesz rá az egész szezonban, és remélhetőleg még sok éven át is.

 

A Premier League 16. fordulójának programja
Szombat

  • Chelsea–Everton 16.00
  • Liverpool–Brighton 16.00
  • Burnley–Fulham 18.30
  • Arsenal–Wolverhampton 21.00

Vasárnap

  • Crystal Palace–Manchester City 15.00
  • Nottingham–Tottenham 15.00
  • Sunderland–Newcastle United 15.00
  • West Ham United–Aston Villa 15.00
  • Brentford–Leeds United 17.30

Hétfő

  • Manchester United–Bournemouth 21.00
    A bajnokság állása ITT látható!

 

