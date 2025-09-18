Szaúd-ArábiavédelemIndiapakisztánnukleárisszövetség

Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán védelmi szövetséget kötött

Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán szerdán kétoldalú védelmi megállapodást írt alá, ezzel jelentősen erősítve a több évtizedes biztonsági együttműködést. A lépésre egy héttel azután került sor, hogy Izrael légicsapásokat mért Katarra, felborítva a térség diplomáciai egyensúlyát.

Szabó István
Forrás: Reuters2025. 09. 18. 20:05
Pakisztán és Szaúd-Arábia szeptember 17-én új stratégiai védelmi paktumot írt alá, amelyben a két fél kijelentette, hogy az egyik ország elleni támadást „mindkettő elleni agressziónak” tekintenék Forrás: SPA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szorosabb védelmi kapcsolatok kialakítása azt követi, hogy a Perzsa-öböl államai egyre kevésbé bíznak az Egyesült Államok biztonsági garanciáiban, írja a Reuters.

Szaúd-Arábia
Forrás: GovtofPakistan

Egy magas rangú szaúdi tisztviselő elmondta:

Ez egy átfogó védelmi megállapodás, amely minden katonai eszközt magában foglal.

Pakisztán a muszlim világ egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező országa, és egyben a legnagyobb hadsereggel rendelkezik, amely hagyományosan az India elleni elrettentésre összpontosít. A megállapodás évekig tartó tárgyalások végkifejlete, és nem egyetlen ország vagy esemény kiváltotta válasz, hanem a két ország közötti hosszú távú, mély együttműködés intézményesítése, hangsúlyozta a szaúdi tisztviselő.

Izraeli légicsapások Katarban

Szeptember 9-én Izrael légicsapásokkal iktatta ki a Hamász politikai vezetőit Dohában, miközben a gázai tűzszüneti javaslatról tárgyaltak, amelyet Katar közvetít. Az akció felháborította az arab országokat. A Gázai háború előtt a Perzsa-öböl monarchiái – amelyek az Egyesült Államok szövetségesei – igyekeztek stabilizálni kapcsolataikat Iránnal és Izraellel. Az elmúlt év során Katar kétszer is közvetlen támadás áldozata lett, egyszer Irán, egyszer pedig Izrael részéről.

Szaúd-Arábia fölé nukleáris ernyő?

Pakisztán állami tévéje a megállapodás aláírása után a pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif és Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Szalmán üdvözlését mutatta, jelen volt a pakisztáni hadsereg főparancsnoka, Aszim Munir tábornok is. 

A megállapodás kimondja: bármilyen agresszió a másik ország ellen a másik állam ellen elkövetett agressziónak minősül.

Pakisztán és Szaúd-Arábia több évtizedes szövetsége a közös hitre, stratégiai érdekekre és gazdasági együttműködésre épül. Jelenleg 1500–2000 pakisztáni katona van Szaúd-Arábiában, akik a légierő és a szárazföldi erők képzésében és technikai támogatásában vesznek részt. Emellett a szaúdiak 3 milliárd dollárt kölcsönöztek Pakisztánnak a devizatartalékok erősítésére.

India figyel

A megállapodás hónapokkal azután született, hogy Pakisztán májusban rövid katonai konfliktusba keveredett Indiával. Az indiai külügyminisztérium szóvivője, Randhir Jaiswal az X-en közölte, hogy Újdelhi tisztában van a fejleményekkel, és vizsgálja azok hatását a regionális biztonságra.

A szaúdi tisztviselő hangsúlyozta, hogy a Pakisztánnal és Indiával való kapcsolatok egyensúlyára is törekednek.

Kapcsolatunk Indiával erősebb, mint valaha. Továbbra is építjük ezt a viszonyt, és igyekszünk hozzájárulni a regionális békéhez, amennyire csak lehet.

Pakisztán és India 1947-es függetlenné válásuk óta három nagy háborút vívtak, és mindkét ország nukleáris fegyverekhez jutása óta a konfliktusok mérsékeltebbek, tekintettel a nukleáris eszközök veszélyére.

Borítókép: Pakisztán és Szaúd-Arábia szeptember 17-én új stratégiai védelmi paktumot írt alá, amelyben a két fél kijelentette, hogy az egyik ország elleni támadást mindkettő elleni agressziónak tekintenék (Fotó: SPA/AFP) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu