A szorosabb védelmi kapcsolatok kialakítása azt követi, hogy a Perzsa-öböl államai egyre kevésbé bíznak az Egyesült Államok biztonsági garanciáiban, írja a Reuters.
Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán védelmi szövetséget kötött
Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán szerdán kétoldalú védelmi megállapodást írt alá, ezzel jelentősen erősítve a több évtizedes biztonsági együttműködést. A lépésre egy héttel azután került sor, hogy Izrael légicsapásokat mért Katarra, felborítva a térség diplomáciai egyensúlyát.
Egy magas rangú szaúdi tisztviselő elmondta:
Ez egy átfogó védelmi megállapodás, amely minden katonai eszközt magában foglal.
Pakisztán a muszlim világ egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező országa, és egyben a legnagyobb hadsereggel rendelkezik, amely hagyományosan az India elleni elrettentésre összpontosít. A megállapodás évekig tartó tárgyalások végkifejlete, és nem egyetlen ország vagy esemény kiváltotta válasz, hanem a két ország közötti hosszú távú, mély együttműködés intézményesítése, hangsúlyozta a szaúdi tisztviselő.
Izraeli légicsapások Katarban
Szeptember 9-én Izrael légicsapásokkal iktatta ki a Hamász politikai vezetőit Dohában, miközben a gázai tűzszüneti javaslatról tárgyaltak, amelyet Katar közvetít. Az akció felháborította az arab országokat. A Gázai háború előtt a Perzsa-öböl monarchiái – amelyek az Egyesült Államok szövetségesei – igyekeztek stabilizálni kapcsolataikat Iránnal és Izraellel. Az elmúlt év során Katar kétszer is közvetlen támadás áldozata lett, egyszer Irán, egyszer pedig Izrael részéről.
Szaúd-Arábia fölé nukleáris ernyő?
Pakisztán állami tévéje a megállapodás aláírása után a pakisztáni miniszterelnök, Shehbaz Sharif és Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Szalmán üdvözlését mutatta, jelen volt a pakisztáni hadsereg főparancsnoka, Aszim Munir tábornok is.
A megállapodás kimondja: bármilyen agresszió a másik ország ellen a másik állam ellen elkövetett agressziónak minősül.
Pakisztán és Szaúd-Arábia több évtizedes szövetsége a közös hitre, stratégiai érdekekre és gazdasági együttműködésre épül. Jelenleg 1500–2000 pakisztáni katona van Szaúd-Arábiában, akik a légierő és a szárazföldi erők képzésében és technikai támogatásában vesznek részt. Emellett a szaúdiak 3 milliárd dollárt kölcsönöztek Pakisztánnak a devizatartalékok erősítésére.
India figyel
A megállapodás hónapokkal azután született, hogy Pakisztán májusban rövid katonai konfliktusba keveredett Indiával. Az indiai külügyminisztérium szóvivője, Randhir Jaiswal az X-en közölte, hogy Újdelhi tisztában van a fejleményekkel, és vizsgálja azok hatását a regionális biztonságra.
A szaúdi tisztviselő hangsúlyozta, hogy a Pakisztánnal és Indiával való kapcsolatok egyensúlyára is törekednek.
Kapcsolatunk Indiával erősebb, mint valaha. Továbbra is építjük ezt a viszonyt, és igyekszünk hozzájárulni a regionális békéhez, amennyire csak lehet.
Pakisztán és India 1947-es függetlenné válásuk óta három nagy háborút vívtak, és mindkét ország nukleáris fegyverekhez jutása óta a konfliktusok mérsékeltebbek, tekintettel a nukleáris eszközök veszélyére.
Borítókép: Pakisztán és Szaúd-Arábia szeptember 17-én új stratégiai védelmi paktumot írt alá, amelyben a két fél kijelentette, hogy az egyik ország elleni támadást mindkettő elleni agressziónak tekintenék (Fotó: SPA/AFP)
