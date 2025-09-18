Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán védelmi szövetséget kötött

Egy magas rangú szaúdi tisztviselő elmondta:

Ez egy átfogó védelmi megállapodás, amely minden katonai eszközt magában foglal.

Pakisztán a muszlim világ egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező országa, és egyben a legnagyobb hadsereggel rendelkezik, amely hagyományosan az India elleni elrettentésre összpontosít. A megállapodás évekig tartó tárgyalások végkifejlete, és nem egyetlen ország vagy esemény kiváltotta válasz, hanem a két ország közötti hosszú távú, mély együttműködés intézményesítése, hangsúlyozta a szaúdi tisztviselő.

Izraeli légicsapások Katarban

Szeptember 9-én Izrael légicsapásokkal iktatta ki a Hamász politikai vezetőit Dohában, miközben a gázai tűzszüneti javaslatról tárgyaltak, amelyet Katar közvetít. Az akció felháborította az arab országokat. A Gázai háború előtt a Perzsa-öböl monarchiái – amelyek az Egyesült Államok szövetségesei – igyekeztek stabilizálni kapcsolataikat Iránnal és Izraellel. Az elmúlt év során Katar kétszer is közvetlen támadás áldozata lett, egyszer Irán, egyszer pedig Izrael részéről.