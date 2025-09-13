Vérfürdő Pakisztánban: terroristák gyilkoltak

A térségben aktív, az utóbbi időben ismét erőre kapó Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) terrorszervezet már jelentkezett a támadás elkövetőjeként, amely során állításuk szerint több gépkarabélyt és egy drónt is zsákmányoltak.

Helyi hatóságok szerint csütörtökön a TTP fegyveresei a kormányerőket támogató félkatonai alakulatok hét tagját lőtték le tűzharcban.

Big Breaking 🇵🇰🚨



12 Soldiers K!lled

4 injured



A Pakistani military convoy was ambushed in Badar Valley, South Waziristan Upper District, Pakistan



The Pakistani Taliban (TTP) has claimed responsibility, and Said they also seized we@pons.



Video 📷#Talibans #Afghanistan pic.twitter.com/DmJ4DTNcxq — Mayank (@mayankcdp) September 13, 2025

Iszlámábád többször azt vetette a kabuli tálib kormány szemére, hogy támogatja a TTP-t, amely rendszeresen követ el terrorcselekményeket Pakisztánban, az afganisztáni tálib vezetés azonban ezt az állítást elutasítja.

Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint idén január 1-je óta már csaknem 460 ember – többségében a biztonsági erők tagjai – vesztették életüket a különböző fegyveres csoportokkal vívott összetűzésekben Hajbar-Pahtunkva, illetve a szomszédos Beludzsisztán tartományokban. Tavaly több mint 1600 halálos áldozatuk volt a harcoknak – közölte az MTI.