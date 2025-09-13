Pakisztánban a tartományi kormányzat egyik tisztségviselője azt közölte, hogy a terroristák hajnalban ütöttek rajta egy katonai konvojon.
Vérfürdő Pakisztánban: terroristák gyilkoltak
Legkevesebb 12 pakisztáni katona és biztonsági ember vesztette életét szombaton az ország északnyugati, Afganisztánnal határos Hajbar-Pahtunkva tartományában a pakisztáni tálibok rajtaütésében.
A térségben aktív, az utóbbi időben ismét erőre kapó Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) terrorszervezet már jelentkezett a támadás elkövetőjeként, amely során állításuk szerint több gépkarabélyt és egy drónt is zsákmányoltak.
Helyi hatóságok szerint csütörtökön a TTP fegyveresei a kormányerőket támogató félkatonai alakulatok hét tagját lőtték le tűzharcban.
Iszlámábád többször azt vetette a kabuli tálib kormány szemére, hogy támogatja a TTP-t, amely rendszeresen követ el terrorcselekményeket Pakisztánban, az afganisztáni tálib vezetés azonban ezt az állítást elutasítja.
Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint idén január 1-je óta már csaknem 460 ember – többségében a biztonsági erők tagjai – vesztették életüket a különböző fegyveres csoportokkal vívott összetűzésekben Hajbar-Pahtunkva, illetve a szomszédos Beludzsisztán tartományokban. Tavaly több mint 1600 halálos áldozatuk volt a harcoknak – közölte az MTI.
Borítókép: Indiai katona. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
