Késlekedik a segítség Afganisztánban

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib kormány szóvivője közölte: csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban 1411 ember halt meg az eddigi adatok szerint, és több mint háromezren megsérültek. Több mint ötezer ház dőlt romba.

A sok sebesült ellátása is komoly kihívás az afgán hatóságoknak

Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A térségben bekövetkezett korábbi földrengések tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet – mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora.

Hozzátette: semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni. Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség.

Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére. A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

Erős utórezgések is voltak a hétfő hajnali földrengést követően

Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett. Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva. Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik.

A túlélők elkeseredetten várják a mentőegységek segítségét Afganisztánban

Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

Amint arról lapunkban beszámoltunk António Guterres ENSZ-főtitkár bejelentette, a világszervezet afganisztáni missziója már megkezdte az előkészületeket a segítségnyújtásra.

Borítókép: Továbbra is sok helyen várják a mentőegységeket Afganisztánban (Fotó: AFP)