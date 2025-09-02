Afganisztánföldrengéssegély

Késlekedik a segítség Afganisztánban

Az afgán vezetés által kedden közölt legfrissebb adatok szerint 1400 fölé emelkedett a hétfő hajnali kelet-afganisztáni földrengés halálos áldozatainak száma. Az ENSZ szerint akár több százezer ember is érintett lehet, és a sérült, illetve halálos áldozatok száma várhatóan exponenciálisan fog növekedni.

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 02. 19:14
Továbbra is sok helyen várják a mentőegységeket Afganisztánban Fotó: WAKIL KOHSAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zabihullah Mudzsáhid, a tálib kormány szóvivője közölte: csak a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományban 1411 ember halt meg az eddigi adatok szerint, és több mint háromezren megsérültek. Több mint ötezer ház dőlt romba.

EDITORS NOTE: Graphic content / An Afghan injured man receives intravenous drips in a corn field, after earthquakes at Mazar Dara village in Nurgal district, Kunar province, in Eastern Afghanistan, on September 1, 2025. More than 800 people have died and over 2,700 were injured from August 31 night to September 1, 2025, in eastern Afghanistan after a 6-magnitude earthquake, followed by at least five aftershocks felt hundreds of kilometers away. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)
A sok sebesült ellátása is komoly kihívás az afgán hatóságoknak
Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A térségben bekövetkezett korábbi földrengések tapasztalatai alapján arra lehet számítani, hogy a mostani katasztrófának akár több százezer érintettje lehet – mondta el Kabulból újságíróknak Indrika Ratwatte, az ENSZ afganisztáni humanitárius koordinátora. 

Hozzátette: semmi kétsége nincs afelől, hogy az áldozatok száma exponenciálisan fog emelkedni. Elmondta, hogy az érintett hegyvidéki területeket nagyon nehéz megközelíteni, az utak súlyosan megrongálódtak, és a mentéshez helikopterekre lenne szükség.

Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) szóvivője jelezte, hogy a világszervezet hamarosan rendkívüli gyűjtést indít Afganisztán megsegítésére. A 6-os erősségű földrengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány székhelyétől, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. 

EDITORS NOTE: Graphic content / A military helicopter airlifts injured Afghans after earthquakes at Mazar Dara village in Nurgal district, Kunar province, in Eastern Afghanistan, on September 1, 2025. More than 800 people have died and over 2,700 were injured from August 31 night to September 1, 2025, in eastern Afghanistan after a 6-magnitude earthquake, followed by at least five aftershocks felt hundreds of kilometers away. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)
Erős utórezgések is voltak a hétfő hajnali földrengést követően
Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érzeni lehetett. Afgán sajtójelentések szerint sok holttest lehet még a romok alatt. Egész éjjel folyt a mentés, helyenként puszta kézzel ástak a romok alatt rekedtek után kutatva. Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. 

EDITORS NOTE: Graphic content / An Afghan man mourns outside a damaged house, after earthquakes at Mazar Dara village in Nurgal district, Kunar province, in Eastern Afghanistan, on September 1, 2025. More than 800 people have died and over 2,700 were injured from August 31 night to September 1, 2025, in eastern Afghanistan after a 6-magnitude earthquake, followed by at least five aftershocks felt hundreds of kilometers away. (Photo by Wakil Kohsar / AFP)
A túlélők elkeseredetten várják a mentőegységek segítségét Afganisztánban
Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

Amint arról lapunkban beszámoltunk António Guterres ENSZ-főtitkár bejelentette, a világszervezet afganisztáni missziója már megkezdte az előkészületeket a segítségnyújtásra.

Borítókép: Továbbra is sok helyen várják a mentőegységeket Afganisztánban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.