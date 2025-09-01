Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó

Amint arról korábban beszámoltunk, földrengés történt Afganisztán keleti részén vasárnap éjfél előtt. A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól, az ország ötödik legnagyobb városától, és mintegy 140 kilométerre a fővárostól, Kabultól.

A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

Zabihullah Mudzsáhid elmondta, hogy

a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, ám a nehezen megközelíthető, hegyvidékes térségben a katasztrófavédelem csak nagyon lassan tud dolgozni, illetve a kommunikációs hálózatok megrongálódása tovább nehezíti munkájukat.

Sok, lejtős területre épített vályogház az éjszaka bekövetkezett rengések nyomán összeomlott, a romok alól kiásott túlélőket helikopteren szállítják kórházba. Helyszíni beszámolók szerint Kunarban legkevesebb egy falu szinte teljesen megsemmisült.