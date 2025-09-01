földrengésAfganisztánhalottsérült

Tovább nőtt az afganisztáni földrengés halottainak száma + videó

Nyolcszáz fölé emelkedett az Afganisztán keleti részén hétfőre virradóra történt, 6-os erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, és már több mint 2800 sérültről tudni – közölte a tálib kormány szóvivője, hozzátéve, hogy a legtöbb áldozatot a Pakisztánnal szomszédos Kunar tartományból jelentették.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:31
Majdnem háromezer sérültről érkezett hír Fotó: AIMAL ZAHIR Forrás: AFP
Amint arról korábban beszámoltunk, földrengés történt Afganisztán keleti részén vasárnap éjfél előtt. A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól, az ország ötödik legnagyobb városától, és mintegy 140 kilométerre a fővárostól, Kabultól.

földrengés
A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól Fotó: WAKIL KOHSAR / AFP

Zabihullah Mudzsáhid elmondta, hogy 

a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak, ám a nehezen megközelíthető, hegyvidékes térségben a katasztrófavédelem csak nagyon lassan tud dolgozni, illetve a kommunikációs hálózatok megrongálódása tovább nehezíti munkájukat.

Sok, lejtős területre épített vályogház az éjszaka bekövetkezett rengések nyomán összeomlott, a romok alól kiásott túlélőket helikopteren szállítják kórházba. Helyszíni beszámolók szerint Kunarban legkevesebb egy falu szinte teljesen megsemmisült.

Abdulmatín Kaní, az egészségügyi minisztérium szóvivője azt mondta, a rendelkezésükre álló összes mentőegységet a helyszínre vezényelték. A tárca másik szóvivője, Sarafat Zamán a sajtónak elmondta, a kabuli vezetésnek nemzetközi támogatásra lesz szüksége, hogy megbirkózzon a helyzettel.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Kunarral szomszédos Nangarhar tartományban 12-en vesztették életüket és 255-en sérültek meg. Lagmán tartományban 58, Núrisztánban pedig négy sérültről tudni.

A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhar tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A rengéseket a főváros, Kabul mellett a Kunar tartománnyal szomszédos Pakisztán egyes részein, a többi között a fővárosban, Iszlámábádban is érezni lehetett.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani, az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

António Guterres ENSZ-főtitkár az X-en közzétett üzenetében azt mondta, a világszervezet afganisztáni missziója már megkezdte az előkészületeket a segítségnyújtásra.

 

Borítókép: Majdnem háromezer sérültről érkezett hír (Fotó: AFP)

