Súlyos incidens: orosz hekkerek zavarhatták meg Von der Leyen repülőútját

A Financial Times értesülései szerint vasárnap este feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett hagyományos papír alapú térképekre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában. Brüsszel nem kommentálta az esetet.

Szabó István
Forrás: Reuters2025. 09. 01. 12:07
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Janek Skazynski Forrás: AFP
A lap három, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva közölte: a plovdivi repülőtéren a navigációs rendszerek meghibásodtak, így a személyzet kénytelen volt manuálisan végrehajtani a leszállást. A rendkívüli helyzet nem okozott sérülést, és a repülő biztonságosan földet ért, jelentette a Reuters.

Tüntetések Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének látogatása ellen a VMZ, Bulgária legnagyobb fegyvergyára előtt Sopotban, Bulgáriában, 2025. augusztus 31-én (Fotó: Anadolu/AFP/Ihvan Radoykov)

Ursula von der Leyent tüntetők fogadták Bulgáriában

A brit hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a történteket. Ugyanakkor a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.

A brüsszeli vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet.

Az Európai Bizottság elnöke Bulgáriában megtekinti a jelenleg működő katonai létesítményeket és a Rheinmetall fő védelmi üzemének jövőbeli telephelyét.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Janek Skazynski)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
