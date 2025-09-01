Súlyos incidens: orosz hekkerek zavarhatták meg Von der Leyen repülőútját

Ursula von der Leyent tüntetők fogadták Bulgáriában

A brit hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a történteket. Ugyanakkor a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.

A brüsszeli vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet.

Az Európai Bizottság elnöke Bulgáriában megtekinti a jelenleg működő katonai létesítményeket és a Rheinmetall fő védelmi üzemének jövőbeli telephelyét.