A lap három, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva közölte: a plovdivi repülőtéren a navigációs rendszerek meghibásodtak, így a személyzet kénytelen volt manuálisan végrehajtani a leszállást. A rendkívüli helyzet nem okozott sérülést, és a repülő biztonságosan földet ért, jelentette a Reuters.
Súlyos incidens: orosz hekkerek zavarhatták meg Von der Leyen repülőútját
A Financial Times értesülései szerint vasárnap este feltételezett orosz GPS-zavarás miatt kellett hagyományos papír alapú térképekre hagyatkoznia annak a repülőgépnek, amely Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét szállította Bulgáriában. Brüsszel nem kommentálta az esetet.
Ursula von der Leyent tüntetők fogadták Bulgáriában
A brit hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a történteket. Ugyanakkor a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.
A brüsszeli vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet.
Az Európai Bizottság elnöke Bulgáriában megtekinti a jelenleg működő katonai létesítményeket és a Rheinmetall fő védelmi üzemének jövőbeli telephelyét.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Janek Skazynski)
