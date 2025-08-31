UkrajnaEUkülügyminiszterMagyarországorosz-ukrán háború

Lelepleződtek: itt van Brüsszel terve Magyarország ellen

Az Európai Unió tagállamai fontolgatják a külpolitikai döntéshozatal reformját, hogy szerintük gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a nemzetközi kihívásokra. A jelenlegi egyhangú szavazási rendszer helyett a minősített többségi döntéshozatal bevezetése kerülhet előtérbe, ami megakadályozhatná, hogy egyetlen tagállam – mint például Magyarország az utóbbi időben – blokkolhassa Ukrajna támogatását. Brüsszel mindent megtesz Kijevért és a háborúért.

Kozma Zoltán
2025. 08. 31. 21:23
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogyan tudna gyorsabban reagálni külpolitikai kérdésekben. Ez a terület jelenleg egyhangú döntéshozatalt igényel, ami lehetővé tette Magyarország számára, hogy az elmúlt években számos, Ukrajnát támogató intézkedést megakadályozzon. A magyar kormány ezzel a magyar emberek érdekei mellett állt ki, szemben Brüsszel háborúpárti politikájával.

Brüsszel nem nyugszik, bármit megtenne Ukrajnáárt (Fotó: AFP)
Egy tucatnyi tagállam már megvizsgálta a jogi lehetőségeket arra, hogy egyhangúság helyett minősített többségi szavazással lehessen dönteni bizonyos kérdésekben. Erről egy belső dokumentum tanúskodik, amelyet a Bloomberg hírügynökség látott, és amelyet a tagállamoknak küldtek el a külügyminiszterek szombati, koppenhágai informális találkozója előtt.

Brüsszel ördögi tervet eszelt ki

Mario Draghi, Olaszország korábbi miniszterelnöke és az Európai Központi Bank volt elnöke már 2024-ben megjelent befolyásos jelentésében szorgalmazta a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztett alkalmazását. Ezt az álláspontot olyan jelentős személyiségek is támogatták, mint Christine Lagarde, az EKB jelenlegi elnöke.

Minden ország felvetette ma ezt a kérdést a blokkolás feloldásáról. Nem kell részt venned benne, de akkor hagyd, hogy mások megtegyék

 – nyilatkozta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája pénteken, utalva Magyarország álláspontjára.

Magyarország következetesen ellenezte az Ukrajnával kapcsolatos kezdeményezéseket, a pénzügyi támogatásoktól kezdve az EU-csatlakozási folyamatig. Ez számos diplomáciai vitához és tárgyaláshoz vezetett, különösen az Oroszország elleni szankciók megújításával kapcsolatban.

 Brüsszel most mindent megtesz, hogy a saját tagállamával szemben Ukrajnát támogathassa.

A háborúpárti politikusok idegesek

A tagállamok körében egyre nő a türelmetlenség Budapest lépései miatt. Kallas rámutatott, hogy Magyarország továbbra is blokkolja azt a 6,6 milliárd eurós alapot, amelynek célja az Ukrajnának adományozott felszerelések megtérítése a tagállamoknak.

Az EU-nak küldött dokumentum felvázolja a meglévő jogi lehetőségeket, például azt, hogy a tanács jóváhagyhatna bizonyos területeket, amelyeken aztán minősített többséggel lehetne döntéseket hozni.

 A dokumentum hangsúlyozza, hogy a konszenzus továbbra is az EU gerincét képezi, de rugalmasabb döntéshozatali mechanizmusokra van szükség. 
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

