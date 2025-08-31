Az Európai Unió jelenleg azt vizsgálja, hogyan tudna gyorsabban reagálni külpolitikai kérdésekben. Ez a terület jelenleg egyhangú döntéshozatalt igényel, ami lehetővé tette Magyarország számára, hogy az elmúlt években számos, Ukrajnát támogató intézkedést megakadályozzon. A magyar kormány ezzel a magyar emberek érdekei mellett állt ki, szemben Brüsszel háborúpárti politikájával.

Brüsszel nem nyugszik, bármit megtenne Ukrajnáárt (Fotó: AFP)

Egy tucatnyi tagállam már megvizsgálta a jogi lehetőségeket arra, hogy egyhangúság helyett minősített többségi szavazással lehessen dönteni bizonyos kérdésekben. Erről egy belső dokumentum tanúskodik, amelyet a Bloomberg hírügynökség látott, és amelyet a tagállamoknak küldtek el a külügyminiszterek szombati, koppenhágai informális találkozója előtt.

Brüsszel ördögi tervet eszelt ki

Mario Draghi, Olaszország korábbi miniszterelnöke és az Európai Központi Bank volt elnöke már 2024-ben megjelent befolyásos jelentésében szorgalmazta a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztett alkalmazását. Ezt az álláspontot olyan jelentős személyiségek is támogatták, mint Christine Lagarde, az EKB jelenlegi elnöke.