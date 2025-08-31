Megszólalt a német kancellár az orosz–ukrán háború végéről

„Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat” – hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a háború rendezésébe (Fotó: HENNING METZE / SVEN SIMON)

Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén, de jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem

– tette hozzá. Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, „de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán”. Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén.