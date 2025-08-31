OroszországUkrajnaháborúFriedrich Merzorosz-ukrán háború

Megszólalt a német kancellár az orosz–ukrán háború végéről

A német kancellár az ukrajnai háború elhúzódására számít. Friedrich Merz erről a ZDF német közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjújában beszélt vasárnap. Merz azt mondta, nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 21:06
Fotó: HENNING METZE Forrás: SVEN SIMON
„Magamban felkészülök arra, hogy ez a háború még sokáig tarthat” – hangoztatta a német kancellár, mondván: nincsenek tévképzetei arról, hogy a háborúk miként érnek véget. 

háború
A német kancellár hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a háború rendezésébe (Fotó: HENNING METZE / SVEN SIMON)

Vagy az egyik fél katonai vereségével a másik ellen, jelenleg ezt sem Oroszország, sem Ukrajna esetében nem látom. Vagy pedig gazdasági, illetve katonai kimerültség révén, de jelenleg ezt sem látom egyik oldalon sem

 – tette hozzá. Mint mondta, jelenleg intenzív diplomáciai kezdeményezésekkel próbálják a háborút minél hamarabb befejezni, „de biztosan nem Ukrajna kapitulációjának árán”. Ezt azzal indokolta, hogy egy újabb ország következne Ukrajna kapitulációja esetén. 

Aztán holnapután mi következnénk. Ez nem opció

 – fűzte hozzá. Merz mindamellett visszautasította a német békefenntartók ukrajnai telepítésével kapcsolatos találgatásokat. „Jelen helyzetben senki sem beszél szárazföldi csapatokról Ukrajnában” – mondta. A nyugati szövetségesek biztonsági garanciákról tárgyalnak egy esetleges fegyverszünet esetére. 

Az első számú prioritás az ukrán hadsereg támogatása, hogy tartósan meg tudja védeni az országot

 – húzta alá. Kiemelte, hogy most ezen fáradoznak. Sok más kérdés akkor válik relevánssá, ha megegyezés születik Oroszországgal – tette hozzá. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy Ukrajnának meg kell őriznie függetlenségét és szövetségesi kapcsolatai megválasztásának szabadságát.

A német kancellár egyben kiemelte, hogy az Egyesült Államokat mindenképpen be kell vonni a rendezésbe, és sürgette, hogy az orosz–ukrán csúcstalálkozó elmaradása miatt Washington fogadjon el további szankciókat Moszkva ellen.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

