Több mint hatszáz halálos áldozata lehet az afganisztáni földrengésnek + videó

A földrengés után a hatóságok arról számoltak be, hogy egész falvak dőltek romba, számos ház teljesen a földdel vált egyenlővé.

Egy sérült afgán fiú a 2025. szeptember 1-jei földrengés után Afganisztán Dzsalálabad tartományában (Fotó: AFP/Aimal Zahir)

A helyi lakosok beszámolói szerint a földcsuszamlások elvágták az epicentrum környékén fekvő településeket, ami jelentősen nehezíti a mentési munkálatokat. A keskeny, hegyi utak egy része járhatatlanná vált, emiatt a segítség eljuttatása is komoly kihívást jelent, írta a BBC.

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

A közösségi médiában közzétett közleményében a tálib kormány elismerte, hogy „emberéletekben és anyagi javakban súlyos veszteségek” keletkeztek több keleti tartományban.

„A helyi tisztviselők és lakosok jelenleg is a mentési munkákon dolgoznak, központi és szomszédos tartományokból érkező csapatok is úton vannak” – áll a nyilatkozatban.