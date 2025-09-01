Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

földrengésáldozatAfganisztántálib kormányzatsérültsegítségkérés

Több mint hatszáz halálos áldozata lehet az afganisztáni földrengésnek + videó

Az afgán belügyminisztérium közlése szerint több mint hatszáz ember vesztette életét egy hatos erősségű földrengésben, amely vasárnap éjfél előtt rázta meg Afganisztán keleti részét. A földrengés epicentruma mindössze 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól, az ország ötödik legnagyobb városától, és mintegy 140 kilométerre a fővárostól, Kabultól.

Szabó István
Forrás: BBC2025. 09. 01. 8:43
Földrengés Afganisztánban (Forrás: X)
Földrengés Afganisztánban (Forrás: X)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A földrengés után a hatóságok arról számoltak be, hogy egész falvak dőltek romba, számos ház teljesen a földdel vált egyenlővé. 

Földrengés
Egy sérült afgán fiú a 2025. szeptember 1-jei földrengés után Afganisztán Dzsalálabad tartományában (Fotó: AFP/Aimal Zahir)

A helyi lakosok beszámolói szerint a földcsuszamlások elvágták az epicentrum környékén fekvő településeket, ami jelentősen nehezíti a mentési munkálatokat. A keskeny, hegyi utak egy része járhatatlanná vált, emiatt a segítség eljuttatása is komoly kihívást jelent, írta a BBC.

A közösségi médiában közzétett közleményében a tálib kormány elismerte, hogy „emberéletekben és anyagi javakban súlyos veszteségek” keletkeztek több keleti tartományban.

„A helyi tisztviselők és lakosok jelenleg is a mentési munkákon dolgoznak, központi és szomszédos tartományokból érkező csapatok is úton vannak” – áll a nyilatkozatban.

Sérültek százai

Az egészségügyi minisztérium első adatai szerint csak Laghman és Nangarhar tartományokban 330 sérültet jelentettek. A legsúlyosabb helyzet azonban Kunar tartományban alakult ki, ahol több település szinte teljesen megsemmisült. A minisztérium tájékoztatása szerint három falu teljesen romokban hever, és a számítások szerint a sérültek és a halottak száma tovább fog emelkedni.

„Néhány sebesültet már evakuáltak, több áldozatot pedig a romok alól mentettek ki” – közölte Sharafat Zaman, a minisztérium szóvivője. 

Hozzátette: a rossz kommunikációs és közlekedési viszonyok miatt a pontos adatok összegyűjtése időbe telik.

Segítségkérés a nemzetközi közösségtől

A tálib vezetés nemzetközi segítséget is kért a mentési és segélyezési munkálatokhoz. A rengést a 200 kilométerre fekvő pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban is érezni lehetett.

Az utórengések tovább nehezítik a helyzetet, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a halálos áldozatok száma várhatóan tovább nő, amint a nehezen megközelíthető térségekből is megérkeznek a pontosabb jelentések.

Borítókép: Földrengés Afganisztánban (Forrás: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu