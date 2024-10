Szoboszlai válaszolt egy személyes kérdésre a Liverpool lipcsei fellépése előtt

A vasárnapi, Chelsea elleni 2-1-es győzelem után sok bírálatot kapó középpályás elárulta, ki az a lipcsei játékos a jelenlegi csapatból, akivel a leginkább barátok lettek.

– Benny Henrichs, azóta is tartom vele a kapcsolatot, de ez természetesen igaz Willi Orbán és Gulácsi Péter esetében is, velük a válogatotton keresztül is kapcsolatban vagyok. De már nagyon várom, hogy szerdán találkozhassak a többiekkel is, még ha most ellenfelek is leszünk – mondta Szoboszlai Dominik. – Természetesen figyelem a Leipziget, és lenyűgöz, hogy milyen sokat fejlődnek itt a játékosok. A csapat a Bundesliga egyik élcsapata, minden évben esélyes arra, hogy valamilyen címet nyerjen. S bár a BL-ben most az első két meccsét elveszítette, nehéz feladat vár ránk, a Leipzig is komoly minőséget képvisel.